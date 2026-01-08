Zavřít reklamu

Unikly nové detaily o GTA 6! Hrozí další odklad?

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Nemůžete se dočkat vydání Grand Theft Auto VI? Nejste sami. Na tento titul totiž čekají dlouhé roky miliony hráčů po celém světě, kteří tak nyní nepřekvapivě sledují prakticky vše, co se kolem tohoto titulu šustne. Vývojáři z Rockstar Games už jej totiž stihli odložit a leckdo se proto bojí, že ani letošní podzimní vydání nemá příliš velkou šanci na splnění. A je otázkou, zda jsou tyto obavy na místě či nikoliv. S novými informacemi totiž nyní přišel spolehlivý herní novinář Jason Schreier, který má dlouhodobě velmi dobré zdroje přímo uvnitř herního průmyslu. Podle jeho informací sice vývoj postupuje dál, ale hra v tuto chvíli stále není v takovém stavu, aby se dalo s jistotou říct, že je hotovo.

Boobie Ike 01 Boobie_Ike_01
Boobie Ike 02 Boobie_Ike_02
Boobie Ike 03 Boobie_Ike_03
Boobie Ike 04 Boobie_Ike_04
Brian Heder 01 Brian_Heder_01
Brian Heder 02 Brian_Heder_02
Brian Heder 03 Brian_Heder_03
Brian Heder 04 Brian_Heder_04
Cal Hampton 01 Cal_Hampton_01
Lucia Caminos 03 Lucia_Caminos_03
Lucia Caminos 04 Lucia_Caminos_04
Lucia Caminos 05 Lucia_Caminos_05
Lucia Caminos 06 Lucia_Caminos_06
Cal Hampton 02 Cal_Hampton_02
Cal Hampton 03 Cal_Hampton_03
Raul Bautista 01 Raul_Bautista_01
Raul Bautista 02 Raul_Bautista_02
Raul Bautista 03 Raul_Bautista_03
Raul Bautista 04 Raul_Bautista_04
Cal Hampton 04 Cal_Hampton_04
DreQuan Priest 01 DreQuan_Priest_01
Real Dimez 01 Real_Dimez_01
Real Dimez 02 Real_Dimez_02
Real Dimez 03 Real_Dimez_03
Real Dimez 04 Real_Dimez_04
DreQuan Priest 02 DreQuan_Priest_02
DreQuan Priest 03 DreQuan_Priest_03
DreQuan Priest 04 DreQuan_Priest_04
Ambrosia 01 Ambrosia_01
Ambrosia 02 Ambrosia_02
Ambrosia 03 Ambrosia_03
Ambrosia 04 Ambrosia_04
Ambrosia 05 Ambrosia_05
Jason Duval 01 Jason_Duval_01
Grassrivers 01 Grassrivers_01
Grassrivers 02 Grassrivers_02
Grassrivers 03 Grassrivers_03
Grassrivers 04 Grassrivers_04
Jason Duval 02 Jason_Duval_02
Jason Duval 03 Jason_Duval_03
Leonida Keys 01 Leonida_Keys_01
Leonida Keys 02 Leonida_Keys_02
Leonida Keys 03 Leonida_Keys_03
Leonida Keys 04 Leonida_Keys_04
Leonida Keys 05 Leonida_Keys_05
Jason Duval 04 Jason_Duval_04
Jason Duval 05 Jason_Duval_05
Mount Kalaga National Park 01 Mount_Kalaga_National_Park_01
Mount Kalaga National Park 02 Mount_Kalaga_National_Park_02
Mount Kalaga National Park 03 Mount_Kalaga_National_Park_03
Mount Kalaga National Park 04 Mount_Kalaga_National_Park_04
Mount Kalaga National Park 05 Mount_Kalaga_National_Park_05
Mount Kalaga National Park 06 Mount_Kalaga_National_Park_06
Jason Duval 06 Jason_Duval_06
Lucia Caminos 01 Lucia_Caminos_01
Port Gellhorn 01 Port_Gellhorn_01
Port Gellhorn 02 Port_Gellhorn_02
Port Gellhorn 03 Port_Gellhorn_03
Port Gellhorn 04 Port_Gellhorn_04
Port Gellhorn 05 Port_Gellhorn_05
Lucia Caminos 02 Lucia_Caminos_02
Vice City 01 Vice_City_01
Vice City 02 Vice_City_02
Vice City 03 Vice_City_03
Vice City 04 Vice_City_04
Vice City 05 Vice_City_05
Vice City 06 Vice_City_06
Vice City 07 Vice_City_07
Vice City 08 Vice_City_08
Vice City 09 Vice_City_09
Vstoupit do galerie

Schreier konkrétně uvádí, že GTA 6 podle posledních informací, které má k dispozici, ještě není takzvaně content complete. To jinými slovy znamená, že vývojáři stále dokončují jednotlivé mise, přidávají další obsah a zároveň se rozhodují, co všechno se do finální verze hry skutečně dostane. Hra se tedy pořád ještě tvaruje a není ve fázi, kdy by šlo vývoj jen „vyladit“ a opravit chyby.

To se přirozeně promítá i do otázky samotného vydání. Ačkoliv se v poslední době nejčastěji skloňuje listopad jako možný termín, Schreier otevřeně přiznává, že si momentálně neumí představit, že by si někdo v Rockstaru byl stoprocentně jistý, že se tento termín podaří dodržet. Zároveň ale dodává, že listopadové vydání dnes působí o něco reálněji než dříve zmiňovaný podzim 2025 nebo dokonce květen 2026.

Podle Schreiera je teď pro Rockstar klíčové co nejdříve uzavřít obsahovou část hry, aby se tým mohl naplno vrhnout na fázi ladění a oprav chyb. Právě ta je u takto obrovského projektu naprosto zásadní a zároveň extrémně časově náročná. Rockstar si navíc podle něj nemůže dovolit nic menšího než perfektní výsledek, protože očekávání herní komunity jsou extrémně vysoká – už jen kvůli dvěma předešlým odkladům.

Grand Theft Auto VI je totiž hrou, na které do značné míry stojí budoucnost celého Take-Two. Schreier bez obalu říká, že prakticky celá hodnota společnosti se točí kolem úspěchu tohoto titulu. I proto by Rockstar raději sáhl po dalším odkladu, než aby hru vydal v jakémkoliv kompromisním stavu, který by poškodil její reputaci.

Zajímavý je i pohled na finanční kalendář vydavatele. Fiskální rok Take-Two končí až koncem března 2027, což dává Rockstaru určitou časovou rezervu, pokud by se rozhodl hru ještě posunout, ale stále ji vydat ve stejném účetním období. To jen podtrhuje fakt, že termín vydání je pořád otevřený a bude se odvíjet čistě od stavu samotného vývoje.

Na závěr Schreier zmiňuje i roli jednotlivých platforem. Podle jeho informací je hlavní platformou pro GTA 6 PlayStation a Sony tomu údajně přizpůsobuje i velkou část svého plánování. Pokud se tyto informace potvrdí, může jít o jeden z největších herních momentů celé generace konzolí. Jen si na něj možná budeme muset ještě chvíli počkat.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.