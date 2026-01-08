Unikly nové detaily o GTA 6! Hrozí další odklad?

Nemůžete se dočkat vydání Grand Theft Auto VI? Nejste sami. Na tento titul totiž čekají dlouhé roky miliony hráčů po celém světě, kteří tak nyní nepřekvapivě sledují prakticky vše, co se kolem tohoto titulu šustne. Vývojáři z Rockstar Games už jej totiž stihli odložit a leckdo se proto bojí, že ani letošní podzimní vydání nemá příliš velkou šanci na splnění. A je otázkou, zda jsou tyto obavy na místě či nikoliv. S novými informacemi totiž nyní přišel spolehlivý herní novinář Jason Schreier, který má dlouhodobě velmi dobré zdroje přímo uvnitř herního průmyslu. Podle jeho informací sice vývoj postupuje dál, ale hra v tuto chvíli stále není v takovém stavu, aby se dalo s jistotou říct, že je hotovo.
Schreier konkrétně uvádí, že GTA 6 podle posledních informací, které má k dispozici, ještě není takzvaně content complete. To jinými slovy znamená, že vývojáři stále dokončují jednotlivé mise, přidávají další obsah a zároveň se rozhodují, co všechno se do finální verze hry skutečně dostane. Hra se tedy pořád ještě tvaruje a není ve fázi, kdy by šlo vývoj jen „vyladit“ a opravit chyby.
To se přirozeně promítá i do otázky samotného vydání. Ačkoliv se v poslední době nejčastěji skloňuje listopad jako možný termín, Schreier otevřeně přiznává, že si momentálně neumí představit, že by si někdo v Rockstaru byl stoprocentně jistý, že se tento termín podaří dodržet. Zároveň ale dodává, že listopadové vydání dnes působí o něco reálněji než dříve zmiňovaný podzim 2025 nebo dokonce květen 2026.
Podle Schreiera je teď pro Rockstar klíčové co nejdříve uzavřít obsahovou část hry, aby se tým mohl naplno vrhnout na fázi ladění a oprav chyb. Právě ta je u takto obrovského projektu naprosto zásadní a zároveň extrémně časově náročná. Rockstar si navíc podle něj nemůže dovolit nic menšího než perfektní výsledek, protože očekávání herní komunity jsou extrémně vysoká – už jen kvůli dvěma předešlým odkladům.
Grand Theft Auto VI je totiž hrou, na které do značné míry stojí budoucnost celého Take-Two. Schreier bez obalu říká, že prakticky celá hodnota společnosti se točí kolem úspěchu tohoto titulu. I proto by Rockstar raději sáhl po dalším odkladu, než aby hru vydal v jakémkoliv kompromisním stavu, který by poškodil její reputaci.
Zajímavý je i pohled na finanční kalendář vydavatele. Fiskální rok Take-Two končí až koncem března 2027, což dává Rockstaru určitou časovou rezervu, pokud by se rozhodl hru ještě posunout, ale stále ji vydat ve stejném účetním období. To jen podtrhuje fakt, že termín vydání je pořád otevřený a bude se odvíjet čistě od stavu samotného vývoje.
Na závěr Schreier zmiňuje i roli jednotlivých platforem. Podle jeho informací je hlavní platformou pro GTA 6 PlayStation a Sony tomu údajně přizpůsobuje i velkou část svého plánování. Pokud se tyto informace potvrdí, může jít o jeden z největších herních momentů celé generace konzolí. Jen si na něj možná budeme muset ještě chvíli počkat.