Obří výprodej Ocushield příslušenství pro iPhony, iPady a Macy je tu! Ušetřete až 93 %

Komerční sdělení: Používat iPhone, iPad a leckdy i MacBook bez ochranného skla či folie si mnoho z nás už ani neumí představit. Výměna poškozeného displeje je totiž opravdu drahá a škrábance na něm vidět prostě nechcete. O to víc nyní potěší obří slevy na parádní tvrzená skla a folie Ocushield, které nabízí oblíbený obchod p-t.store. Do slev se přitom dostaly kousky, které nenabízí jen ochranu vaší elektronice, ale i vám díky filtru modrého světla.
Modré světlo prochází sítnicí oka a vysílá signál mozku, aby se probudil a připravil na den. Dlouhodobé vystavení tomuto světlu však může výrazně ovlivnit naši duševní i fyzickou pohodu. Může způsobovat bolesti hlavy, podráždění očí a únavu. Kvůli snížené produkci melatoninu dochází k narušení spánkového cyklu, což vede k pocitu vyčerpání, podrážděnosti a snížené produktivity. Ocushield je první a jediná tvrzená skleněná ochrana s lékařským hodnocením, která redukuje modré světlo.
Pokud tedy chcete dopřát vašemu iPhonu, iPadu či Macu prvotřídní ochranu a zároveň udělat něco pro své tělo, je nyní ideální příležitost tak učinit. Výše slev se samozřejmě různí produkt od produktu, ale všechny je lze bezesporu označit za opravdu velkorysé. Zkrátka a dobře, čištění skladu, jak má být!