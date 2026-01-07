Na Slovensku vykradli iStyle a to dost amatérsky

Čas od času vás na našem magazínu informujeme o vykradení zahraničních Apple Storů a to zpravidla tím stylem, že do nich zkrátka vběhne parta zlodějů, vytrhá v nich vystavené Apple produkty a následně s nimi pláchne. Nejde tedy o nic sofistikovaného a ve výsledku ani chytrého – Apple totiž dokáže velmi rychle takto odcizené výstavní kusy na dálku zablokovat a zlodějům jsou tak k ničemu. Nicméně i přesto, že jsou všechny tyto informace dobře známé, udála se včera přesně taková krádež v bratislavském obchodním centru Central.
S informací přišla slovenská média, podle jejichž informací byla v centru vykradena jedna z poboček Apple Premium Resellera iStyle s tím, že ukradeny vytržením ze stojanů mají být iPhony, iPady a snad i Apple Watch. Škoda by se nicméně měla pohybovat „jen“ v tisících eur, takže je poměrně pravděpodobné, že si toho zloději příliš neodnesli a nejspíš toho ani příliš nepoškodili. Jak navíc uvádíme výše, veškerý lup jim bude k ničemu, jelikož jej Apple na dálku prakticky 100% zablokuje a to včetně dílů.
O krádež se měli postarat čtyři maskovaní muži, kteří vzhledem k umístění prodejny v centru museli jít tam i zpátky pěšky. Kamerový systém centra je tak pravděpodobně poměrně detailně zaznamenal, díky čemuž by tak policie nemusela mít příliš mnoho práce. Bližší informace nicméně zatím policie nezveřejnila.