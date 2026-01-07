Microsoft prakticky znemožnil offline aktivaci Windows

Pokud jste byli zvyklí aktivovat Windows pomocí telefonu, máme pro vás špatnou zprávu. Tato možnost byla nenápadně zrušena, i když ji Microsoft stále zmiňuje ve své oficiální dokumentaci. Ještě v září 2025 bylo možné Windows 10 tímto způsobem aktivovat, dnes už však tato možnost jednoduše nefunguje.
Konec anonymní aktivace
Microsoft nyní nutí uživatele přihlásit se pomocí Microsoft účtu a aktivaci provést online. Pro mnoho běžných uživatelů to nemusí být problém. Jenže pro ty, kteří vyžadují soukromí, nebo v enterprise prostředí (např. v továrnách bez připojení k internetu), jde o zásadní omezení.
Telefonická aktivace byla nejen anonymní, ale fungovala i na starších systémech jako Windows 7 nebo XP. Nově se však vše odehrává online a bez internetu nebo účtu Microsoft není možné systém vůbec dokončit.
Soukromí a offline režim pod tlakem
Tato změna navíc znamená další zásah do soukromí uživatelů. Jakmile je licence spojena s Microsoft účtem, firma může sledovat chování napříč různými službami. Jde tak o další krok směrem k „vždy online“ přístupu.
Fotogalerie
Microsoft navíc zablokoval i další oblíbené způsoby offline instalace, například příkaz „bypassnro“ během instalace (OOBE) nebo populární metodu KMS38. Znamená to, že dnes už si neaktivujete Windows bez internetu.
Jde o výrazný posun v politice Microsoftu a mnoho uživatelů tuto změnu vnímá jako omezování svobody a kontroly nad vlastním zařízením.