LG představuje herní monitory UltraGear evo a díky první technologii AI upscalingu na světě mění definici 5K hraní

Společnost LG Electronics (LG) oznámila uvedení nové prémiové řady herních monitorů UltraGear evo™, která bude poprvé představena na veletrhu CES® 2026. LG si nadále drží vedoucí postavení v segmentu 5K a 5K2K herních displejů a díky produktové řadě UltraGear evo rozšiřuje možnosti hraní her ve vysokém rozlišení. Portfolio monitorů s rozlišením 5K a vyšším zahrnuje formáty OLED, new MiniLED a ultrawide a kombinuje ultra vysoké rozlišení, rychlost a pohlcující zážitek v různých úhlopříčkách. Úvodní řada UltraGear evo zahrnuje tři vlajkové modely, 39GX950B, 27GM950B a 52G930B, které spojuje společný základ vynikajícího vysokého rozlišení.
Jádrem této evoluce je závazek společnosti LG k nekompromisní kvalitě obrazu, posílený nově zavedeným řešením, které využívá umělou inteligenci. Tato proprietární technologie jako první na světě pohání technologii 5K AI Upscaling.* Monitor dosahuje ohromující čistoty obrazu třídy 5K bez nutnosti upgradu GPU a umožňuje hráčům vychutnat si širší škálu obsahu ve vysokém rozlišení přesahujícím původní limity.
Herní monitor OLED 5K2K 39 palců s technologií 5K AI Upscaling
39palcový LG UltraGear evo GX9 (39GX950B) navazuje na tradici řady GX9. Tento herní monitor 5K2K OLED poskytuje nekompromisní vizuální kvalitu a pohlcující herní zážitek. Monitor analyzuje a vylepšuje digitální obsah v reálném čase ještě před zobrazení na panelu monitoru, a poskytuje ohromující čistotu rozlišení 5K bez nutnosti upgradu GPU. Monitor dále nabízí technologie AI Scene Optimization a AI Sound, které vylepšují obraz a výkon zvuku pro pohlcující audiovizuální zážitek.
Vizuální výkon je vylepšen technologií LG Primary RGB Tandem OLED, která poskytuje lepší jas, přesnost barev a dlouhou životnost panelu s dokonalou černou a realistickými barvami. Funkce Dual Mode, navržená pro přizpůsobení se různým žánrům her, umožňuje plynulé přepínání mezi 165 Hz při rozlišení 5K2K a 330 Hz při WFHD, podporované ultrarychlou odezvou 0,03 ms (GtG). To hráčům umožňuje upřednostnit buď vizuální věrnost, nebo ultra plynulou soutěžní hru.
Ultrawide displej s poměrem stran 21:9 se zakřivením 1500R zachovává vertikální výšku 32palcové obrazovky a zároveň rozšiřuje horizontální pohlcení pro hraní her i multitasking. S hustotou pixelů 142 PPI a certifikací VESA DisplayHDR™ True Black 500 poskytuje monitor detailní jas a hlubokou černou barvu i v nejtmavších scénách.
První 5K New MiniLED monitor na světě, který řeší problém bloomingu
LG UltraGear evo 27 palců GM9 (27GM950B) nastavuje nový standard pro 27palcové herní monitory. Jako první 5K New MiniLED displej na světě byl navržen tak, aby dramaticky zlepšil kontrolu jevu zvaný blooming. Díky účinnému minimalizování halo efektu, který se běžně vyskytuje u displejů MiniLED s vysokým rozlišením, poskytuje monitor profesionální přesnost 5K s výjimečnou optickou čistotou. Díky 2304 zónám lokálního stmívání v kombinaci s technologií Zero Optical Distance, která minimalizuje mezeru mezi panelem a vrstvou LED, poskytuje monitor ultra vysoký jas a vylepšenou přesnost kontrastu, která zachovává jemné detaily jak ve světlých, tak v tmavých scénách.
Stejně jako 39palcový model GX9 používá i model GM9 integrované řešení AI, které umožňuje 5K AI Upscaling, AI Scene Optimization a AI Sound pro vylepšení obrazu a zvuku v reálném čase bez zatížení GPU.
Pro všestranný herní výkon monitor podporuje provoz v duálním režimu, který uživatelům umožňuje přepínat mezi 165 Hz při rozlišení 5K a 330 Hz při QHD, v kombinaci s rychlou odezvou 1 ms (GtG).
Displej s certifikací VESA DisplayHDR 1000 a maximálním jasem až 1 250 nitů zajišťuje při hraní živé světlé tóny zobrazení, intenzivní plameny a ostré záblesky světla, které jsou vykresleny s pozoruhodným realismem.
Největší herní monitor na světě, 52palcový 5K2K 240 Hz
52palcový LG UltraGear evo G9 (52G930B) představuje novou třídu velkoformátových herních displejů. Jako největší 5K2K herní monitor na světě nabízí hráčům bezprecedentní škálu možností při výběru velikosti obrazovky v rámci řady UltraGear evo. Velký formát monitoru je spojen s bleskově rychlou obnovovací frekvencí 240 Hz, která zajišťuje konzistentní odezvu a věrnost obrazu.
Velká obrazovka má vertikální výšku standardního 42palcového displeje 16:9 a horizontálně se rozprostírá do rozsáhlého panoramatického zobrazení 12:9. Tento formát poskytuje pracovní prostor o 33 procent širší než standardní monitor UHD. Zakřivení 1000R obklopuje periferní vidění uživatele a zajišťuje plynulé ponoření do hry. Stejně působivý je i obraz, který nabízí živé barvy a hluboký kontrast ověřený certifikací VESA Display HDR™ 600.
„Nové produkty řady UltraGear evo představují definitivní zlomový bod a signalizují konec kompromisů v oblasti výkonu herních displejů. Díky inovacím, jako je první 5K AI Upscaling v oboru, tato řada zajišťuje, že hráči, kteří preferují dokonalou černou a bezkonkurenční jas, mohou zažít vysoký standard výkonu, čistotu obrazu a ponoření do hry ve vysokém rozlišení,“ řekl Lee Choong-hwoan, vedoucí divize Display Business ve společnosti LG Media Entertainment Solution Company. „Nové monitory dokládají naši excelentnost v poskytování technologií s vysokým rozlišením nejen pro B2C herní trh, ale také pro B2B řešení, jako jsou například lékařské monitory.“
Nová řada LG UltraGear evo, která posouvá laťku kvality ještě výš, bude představena na veletrhu CES 2026. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet vysokou kvalitu obrazu řady evo ve dvou zónách: „Dream Setup“ inspirované herními komunitami Reddit a závodní simulace SimCraft s novým 39palcovým modelem GX9.
Kromě nové řady evo bude v den zahájení veletrhu CES 2026 na globálních trzích zahájen prodej modelu UltraGear™ GX7 (27GX790B). Tento 27palcový herní monitor se může pochlubit displejem QHD Primary RGB Tandem OLED, obnovovací frekvencí 540 Hz a duálním režimem (HD 720 Hz), což odpovídá vysokým očekáváním náročných hráčů.