Česko v hlavní roli obřího podvodu s elektronikou! Zmizelo pět miliard, do hry musela vstoupit i FBI

Česká republika se v uplynulých letech stala dějištěm jednoho z největších daňových podvodů, jaké tu kdy policie řešila. Organizovaná mezinárodní skupina si u nás vybudovala zázemí pro obří machinace s drahou elektronikou v čele s Apple produkty, které na první pohled vypadaly jako běžné obchody, ale ve skutečnosti šlo o promyšlené papírové přesuny zboží a peněz. Cílem bylo jediné – obejít evropský daňový systém a připravit státy o miliardy na DPH.
Celý případ se začal rozplétat už před lety a postupně nabíral na obrátkách. České policii se podařilo odhalit schéma, jehož rozsah se zastavil až někde kolem pěti miliard korun na daňových únicích. Zajímavé je, že vyšetřování nepřesáhlo hranice jen na mapě, ale i z hlediska zapojených vyšetřovacích složek. S případem totiž pomáhala i americká FBI, což samo o sobě ukazuje, jak velká a mezinárodně propojená tahle kauza byla.
Jak celý podvod fungoval, kde systém selhal a proč si pachatelé vybrali právě Česko, detailně rozebírá reportáž Dalibora Bártka, na kterou rozhodně stojí za to se podívat.