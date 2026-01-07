ASUS se spojil s legendárním Hideo Kodžimou, výsledek je naprostý úlet!

Když se spojí svět špičkového herního hardwaru a vizionářského vyprávění, obvykle z toho nevznikne jen další „speciální edice“, ale něco, co má ambici zanechat stopu. Přesně to je případ nové spolupráce ASUS Republic of Gamers a KOJIMA PRODUCTIONS, která si bere za své motto „For Ludens Who Dare“ a staví ho na ikonické filozofii Hideo Kodžimy „From Sapiens to Ludens“. Jinými slovy – od člověka myslícího k člověku hrajícímu si, tvořícímu a posouvajícímu hranice.
Ústředním symbolem celé spolupráce je Ludens, postava, která dlouhodobě reprezentuje přesvědčení, že hraní není únikem z reality, ale naopak nástrojem kreativity a objevování. A právě tomuto duchu je přizpůsobeno úplně všechno od designu až po samotný hardware.
ROG Flow Z13-KJP jako důkaz spolupráce
Hlavní hvězdou celé kolekce je limitovaná edice ROG Flow Z13-KJP, tedy herní tablet 2v1, který už v základu patří mezi nejodvážnější zařízení na trhu. Tentokrát ale nejde jen o výkon, nýbrž i o výrazný vizuální rukopis. Na designu se totiž podílel Yoji Shinkawa, legendární výtvarník spojený s Metal Gear i Death Stranding. Výsledkem jsou ostré CNC frézované linie v hliníku, karbonové detaily a typografie jasně odkazující na Ludens.
Jak sám Shinkawa říká, cílem bylo vytvořit zařízení, které by Ludens skutečně patřilo. To je znát i na detailech, které běžně zůstávají stranou pozornosti – speciální přepravní pouzdro, design napájecího adaptéru, balení i exkluzivní téma v aplikaci Armoury Crate nesou jasný podpis KOJIMA PRODUCTIONS. Tohle není jen přebarvený hardware, ale promyšlený celek.
Fotogalerie
Výkon bez kompromisů
Pod povrchem ale Flow Z13-KJP rozhodně nezaostává. Naopak. O pohon se stará procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 s grafikou Radeon 8060S, který kombinuje 16 jader architektury Zen 5 a 40 výpočetních jednotek RDNA 3.5. Zajímavostí je sjednocená paměťová architektura s kapacitou až 128 GB, která se dynamicky přizpůsobuje aktuální zátěži, ať už jde o hraní, střih videa nebo práci s náročnými aplikacemi.
Velkou roli tu hraje i NPU s výkonem 50 TOPS, díky kterému zvládne zařízení lokální AI úlohy včetně běhu velkých jazykových modelů přímo na zařízení. To je přesně ten typ funkce, který dnes možná působí jako bonus, ale zítra může být zásadní výhodou.
Displej o úhlopříčce 13,4 palce s rozlišením 2,5K, obnovovací frekvencí 180 Hz a 100% pokrytím DCI-P3 pak zajišťuje obraz, který se neztratí ani u náročnějších her nebo kreativní práce. V kombinaci s odpojitelnou klávesnicí jde o zařízení, které dává smysl doma, na cestách i v terénu.
Limitovaná kolekce příslušenství pro fanoušky
Spolupráce ROG a KOJIMA PRODUCTIONS ale nekončí u samotného tabletu. Součástí kolekce je i trojice stylových doplňků, které potěší nejen hardcore fanoušky Kodžimovy tvorby. Sluchátka ROG Delta II-KJP sází na osvědčený zvukový projev ROG, ale přidávají výrazný vizuální styl, který okamžitě napoví, že nejde o běžný model.
Herní myš ROG Keris II Origin-KJP Edition kombinuje lehkou ergonomii s barevnou kombinací bílé, šedé a zlaté, zatímco obří podložka ROG Scabbard II XXL-KJP nese obrys Ludens hledícího do budoucnosti. Všechny tyto doplňky spojuje ručně kreslený motiv od Shinkawy a slogan „For Ludens Who Dare“, který dokonale vystihuje, o co v celé spolupráci jde. ROG a KOJIMA PRODUCTIONS tu nepředstavují jen další limitku pro sběratele. Spíš dávají jasně najevo, že hardware může být osobní výpovědí, manifestem kreativity a odvahy experimentovat. A přesně pro takové Ludens je tahle kolekce určená. Co se týče dostupnosti, ta zatím není známá, nicméně produkty by se měly dostat do prodeje v průběhu letoška.