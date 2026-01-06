Odhalil letošní CES displej pro první ohebný iPhone? Je to možné, takto vypadá!

Ačkoliv se Apple veletrhu CES oficiálně nezúčastňuje, každoročně se mnoho produktů, které jsou na něm prezentovány, točí kolem iPhonů, iPadů či Maců. A ani letošek není v tomto směru podle všeho výjimkou. Na CES 2026 se totiž dost možná ukázal displej pro první ohebný iPhone, který by si měl svou premiéru odbýt už letos na podzim. Respektive, ukázala se technologie, kterou by měl Apple využívat.
Tu na CES prezentoval konkrétně Samsung coby dlouhodobý dvorní dodavatel displejů pro iPhony. K vidění zde je konkrétně OLED panel s prakticky neviditelným vnitřním pantem, což je věc, kterou má Apple u své první skládačky velmi intenzivně řešit a snažit se o to, aby byl pant prakticky neviditelný. S informací o displeji přišli jako první redaktoři ze SamMobile, kteří měli možnost novinku vidět a porovnat se Samsungem Galaxy Z Fold 7 coby nynější vlajkovou lodí Samsungu. U té se sice výrobci daří pant maskovat velmi dobře, nicméně v určitých situacích a úhlech je vidět, což u nového typu displeje dle všeho není.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Display at CES👀
— Max Jambor (@MaxJmb) January 6, 2026
A jelikož je právě tato vlastnost pro Apple klíčová a zároveň se šušká o tom, že displeje pro skládačky dodá Samsung, nebylo by absolutně překvapením, kdybychom se nyní s předstihem právě na displej prvního ohebného iPhone dívali. Ostatně, Analytik Ming-Chi Kuo už loni v létě uvedl, že Galaxy Z Fold 8 i skládací iPhone mají využívat stejnou laserem perforovanou kovovou desku displeje. Právě tato součástka rozkládá napětí vznikající při ohýbání a je klíčem k tomu, aby displej zůstal bez viditelného zlomu. Nechme se tedy překvapit, jak celá tato anabáze dopadne a zda bude výsledek skutečně takový, jaký předpovídají i analytici.