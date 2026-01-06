iPhone 17 Pro rozpoutal nový trend, mladí si lepí miniaturní nálepky na fotomodul

Svět iPhonů už dávno není jen o výkonu, fotoaparátech a nových funkcích v iOS. Čím dál větší roli hraje také styl, osobitost a vizuální odlišení. A právě na tom staví nový trend, který se v posledních týdnech masivně šíří sociálními sítěmi, miniaturní samolepky nalepené přímo kolem fotoaparátů iPhonu 17 Pro. To, co začalo jako nenápadná forma personalizace, se velmi rychle proměnilo v estetický statement. Uživatelé ukazují své telefony jako módní doplněk, nikoli jen jako technologický nástroj. Masivní fotomodul řady Pro, často označovaný jako camera plateau, se stal ideálním plátnem pro kreativitu. Lidé na něj totiž začali lepit malé barevné a často nutno uznat roztomilé samolepky.
A právě kontrast mezi prémiovým designem iPhonu a hravými motivy vytváří vizuální efekt, který je na první pohled nepřehlédnutelný. Podle dostupných informací trend nevznikl náhodou. Jeho kořeny sahají do Jižní Koreje, kde je dlouhodobě populární tzv. ponku culture – styl personalizace každodenních předmětů pomocí samolepek, přívěsků a dekorací. Jakmile se tento přístup spojil s výrazným designem fotoaparátů iPhonů Pro, bylo jen otázkou času, kdy se z lokální záležitosti stane globální trend. Výrazný impuls přišel ve chvíli, kdy jeden z korejských mobilních operátorů použil samolepky kolem fotoaparátu iPhonu 17 Pro přímo ve své reklamní kampani. V ten moment se z „DIY zábavy“ stal oficiálně akceptovaný vizuální styl, který se začal šířit TikTokem, Instagramem i Facebookem.
