Už žádný iOS 18! Apple začíná uživatele nutit k přechodu na iOS 26

Vše o Apple
Jiří Filip
Ještě před Vánoci stihl Apple vydat iOS 26.2, který přinesl na iPhony důležité bezpečnostní opravy. Spolu s ním pak dorazil i iOS 18.7.3, který cílil na uživatele, kteří na novou hlavní verzi systému zatím přejít nechtějí. Jak se však zdá, Applu se uživatele, kteří na iOS 26 přejít nechtějí, podporovat už moc nechce.

Jak totiž upozornil Jason Snell ze Six Colors, část uživatelů iPhonů vůbec nedostává nabídku aktualizace na iOS 18.7.3. Místo toho jim systém rovnou vnucuje přechod na iOS 26. Pokud tedy chtějí nejnovější bezpečnostní záplaty, Apple je v některých případech nutí aktualizovat celý systém na novou verzi. Problém se podle všeho týká uživatelů, kteří zůstali na iOS 18, přestože jejich iPhone zvládá iOS 26. Typicky jde o majitele iPhonu 11 a novějších modelů, kteří se vědomě rozhodli s velkým upgradem počkat. Důvody mohou být různé od neochoty zvykat si na nový design typu Liquid Glass, přes obavy o kompatibilitu aplikací až po klasickou opatrnost, kdy si lidé chtějí počkat na „odladěnější“ verze systému.

Jenže právě těmto uživatelům se v Nastavení nezobrazuje iOS 18.7.3 jako dostupná aktualizace. Jedinou nabízenou možností je iOS 26.2. V praxi to tak vypadá, že Apple říká jasně, že mají uživatelé buď přejít na iOS 26, nebo zůstat bez nejnovějších bezpečnostních oprav a to i přesto, že iOS 18.7.3 tyto opravy obsahuje.

Tyto kroky Applu jsou však vzhledem na jeho minulost docela zvláštní. Apple totiž dlouhé roky umožňoval zůstat na starší verzi iOS a zároveň dostávat bezpečnostní záplaty, takže současná situace působí minimálně rozpačitě.

Zdá se sice, že finta na to, jak se vyhnout instalace iOS 26 existuje, není však rozhodně optimální Někteří uživatelé zjistili, že pokud se přihlásí do veřejného beta programu Applu a zvolí iOS 18, aktualizace na iOS 18.7.3 se jim nabídne. Kvůli bezpečnostním opravám se ale přihlašovat do beta programu je přinejmenším absurdní. Zajímavé je také to, že oficiální stránka Applu s bezpečnostními aktualizacemi uvádí iOS 18.7.3 jako dostupný pouze pro zařízení, která už iOS 26 nepodporují, tedy například iPhone XS, XS Max nebo XR. To by naznačovalo, že možnost nainstalovat iOS 18.7.3 na novější iPhony přes veřejnou betu je spíš chyba, nikoliv zamýšlené chování.

Celá situace tak působí jako další nenápadný krok směrem k tomu, aby Apple uživatele postupně tlačil na nové hlavní verze systému. Otázkou je, zda jde o technický problém, nebo o vědomé rozhodnutí. Každopádně pokud patříte mezi ty, kteří s iOS 26 zatím váhají, je dobré vědět, že bezpečnostní aktualizace už pro vás nemusí být samozřejmostí.

