MacBook Air zasáhla na Ukrajině střepina z dělostřeleckého granátu, bez větších problémů funguje dál

Že je zpracování Apple produktů na velmi dobré úrovni víme už dlouhé roky. Tentokrát se ale objevil příběh, který tuhle pověst posouvá na úplně jinou úroveň. Ukrajinský voják totiž na sociálních sítích zveřejnil snímky a video svého MacBooku Air M1, který zastavil úlomek z dělostřeleckého granátu. A navzdory tomu dál funguje.
Podle dostupných informací jde o vojáka z brigády Azov, který se pohyboval v oblasti, kde létající úlomky z dělostřeleckých zásahů bohužel nejsou ničím výjimečným. Jeden z nich se zastavil právě o jeho MacBook Air. Výsledek? Viditelně poškozené šasi, zničený displej, ale samotný počítač se dál zapíná a macOS běží bez větších problémů.
V dalším příspěvku voják dokonce sdílel video, na kterém je vidět, že systém funguje, aplikace se spouštějí a notebook jako takový je stále provozuschopný. Displej je pochopitelně výrazně poškozený a použití bez externího monitoru si lze jen těžko představit, ale vzhledem k okolnostem jde o až neuvěřitelný výsledek.
Podobné příběhy se ostatně objevily už dříve. V roce 2022 kolovaly internetem fotografie iPhonu, který měl údajně zastavit kulku a ochránit tak ukrajinského vojáka před vážným zraněním. MacBook Air sice není osobní balistická ochrana a tenhle případ není tak dramatický, princip je ale podobný – kvalitní materiály a konstrukce, které vydrží víc, než by kdo čekal.
