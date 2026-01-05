Jedete na hory? Tyto aplikace se vám v mobilu budou určitě hodit

Počasí posledních dnů přímo vybízí k zimním radovánkám na horách v podobě lyžování či snowboardingu. Pokud se na hory chystáte i vy, ať už za sportem či třeba jen pěší turistikou po zasněžených hřebenech, připravili jsme pro vás tipy na pár aplikací, které by se vám mohly hodit.
Záchranka
Svěřte svou bezpečnost do rukou profesionálů. Aplikace Záchranka je oficiálním nástrojem zdravotnické záchranné služby a garantuje vám rychlou a efektivní pomoc. Díky přesné lokalizaci a detailním údajům o vašem zdravotním stavu budou záchranáři připraveni poskytnout vám tu nejlepší péči. Stačí jedno stisknutí tlačítka a záchranáři budou vědět přesně, kde se nacházíte. Kromě toho vám aplikace nabídne užitečné funkce jako jsou mapy s přehledem okolí, návody na první pomoc nebo možnost videohovoru s operátorem. S aplikací Záchranka máte jistotu, že v případě nehody získáte pomoc co nejrychleji.
Fotogalerie
SnowSafe
Pokud se rádi vydáváte mimo sjezdovky a objevujete panenský sníh, aplikace SnowSafe je pro vás naprostou nutností. Díky přesným předpovědím lavinového nebezpečí pro řadu evropských zemí si můžete naplánovat svou túru s minimálním rizikem. Ať už se chystáte na freeride, skialp nebo za jinou zimní aktivitou, s touto aplikací budete vždy dobře připraveni.
Fotogalerie #2
iSki Czech
Chystáte-li se vyrazit na lyže do některého z českých středisek, aplikace iSki Czech by neměla chybět ve vašem telefonu. Nabízí vám komplexní přehled o aktuálním stavu sjezdovek, stavu sněhu, počasí a dalších užitečných informacích. Díky detailním mapám a živým přenosům z webkamer si můžete naplánovat svůj den na horách tak, aby byl co nejvíce příjemný. A pokud rádi sledujete své sportovní výkony, oceníte možnost propojení s aplikací Zdraví.
Fotogalerie #3
AllTrails
Pokud vás láká objevovat nové kouty přírody a rádi plánujete své výlety do detailu, aplikace AllTrails je přesně pro vás. S touto aplikací se můžete vydat na nezapomenutelné dobrodružství ať už pěšky, na kole nebo třeba na běžkách. AllTrails vám nabídne nespočet turistických tras po celém světě, které si můžete filtrovat podle obtížnosti, délky nebo typu terénu. Můžete si také vytvořit vlastní trasy a sdílet je s ostatními uživateli. Díky podrobným mapám, fotografiím a recenzím ostatních turistů budete mít vždy dokonalý přehled o tom, co vás na trase čeká. Ať už jste zkušený turista nebo teprve začínáte, s AllTrails se nikdy neztratíte a vždy si najdete tu správnou trasu pro váš další výlet.
Fotogalerie #4
Slopes
Pokud milujete zimní sporty a chcete mít přehled o svých sportovních výkonech, aplikace Slopes je přesně pro vás. Díky ní můžete detailně sledovat každý váš sjezd, zaznamenávat si rychlost, ujetou vzdálenost a převýšení. Slopes je jako váš osobní trenér na sjezdovce – motivuje vás k lepším výkonům a pomáhá vám sledovat váš progres. Až se sjezdovky opět otevřou, budete připraveni zaznamenat všechny své zimní dobrodružství.