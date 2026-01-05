Jak nejlépe ochránit displej iPhonu 17 Pro / Max či iPhonu Air?

Komerční sdělení: Snad každý z nás si po koupi nového iPhonu položil zásadní otázku: „jak nejlépe ochránit displej před poškrábáním či prasknutím?“ Zařízení, které stojí v základu před třicet tisíc korun jenom ty největší odvážlivci nosí úplně bez ochrany.
Jak nejlépe ochránit displej iPhonu?
Nejlepší ochranou je jednoznačně tvrzené sklo. To je totiž až 7x odolnější, než běžná ochranná fólie, takže nechrání displej jenom proti poškrábání, ale i proti nárazům a pádům. Na trhu je spousta tvrzených skel, po kterém ale sáhnout? Máme pro vás tip na prémiovou ochranu vašeho displeje, které je nyní ještě o kus lepší než dříve!
V čem je nové 3D tvrzené sklo PREMIUM lepší?
Oproti původní verzi, je nová verze skla, aktuálně naskladněná pro iPhone 17 Pro / 17 Pro Max / Air, lepší hned v několika aspektech.
Mřížka v horní části
která chrání sluchátko iPhonu před zanášením prachem. Ocení to především uživatelé, kteří pracují v prašnějším prostředí. Původní 3D tvrzené sklo mělo v horní části výřez. Mřížka nijak nezhoršuje zvuk, který ze sluchátka vychází a ani nijak nevyčnívá nad úroveň ochranného skla. Je celistvou součástí, které si po nalepení ani nevšimnete.
Lepší oleophobická vrstva
Tvoří se vám na povrchu displeje mastnoty a nečistoty? Samozřejmě každý z nás má trochu jinak mastné prsty či tvář, kterou přikládáme k iPhonu při telefonování. Oleophobická vrstva se stará o to, aby stopy mastnoty a nečistoty byly co nejnižší. U nové verze skla je vrstva opět o kus lepší, takže mastnot a nečistot na povrchu zůstává o poznání méně a je mnohem snazší je i následně z povrchu skla odstranit. Nikdo nechce koukat na zapatlaný telefon.
Ochrana až do zaoblených krajů
Vylepšená verze také dokonaleji kopíruje povrch a zaoblení displeje. Zároveň ale nekoliduje skoro s žádným ochranným krytem. Nemusíte se tak obávat, že by vám obal 3D tvrzené sklo odlepoval.
(Výjimkou můžou být takové ty „vojenské“ kryty, např. UAG – tam doporučuji s obalem přijít na kamennou prodejnu tvrzenysklo.cz a zkonzultovat, zdali sklo bude s vaším obalem kompatibilní)
Snazší nalepení na displej
Přestože už předchozí verze tvrzeného skla bylo nalepení opravdu snadné a nalepení musel zvládnout skoro každý, současnou verzi zvládne nalepit už opravdu každý. Součástí balení je i vylepšená čistící sada hadříků, díky kterým očistíte displej důkladněji a lépe než dříve. V případě, že si na nalepení nebudete i tak věřit, můžete se zastavit na kamenné prodejně tvrzenysklo.cz v Praze a nechat si zakoupené sklo zdarma nalepit.
Kde 3D tvrzené sklo PREMIUM zakoupit? – Sleva pro čtenáře LetemSvětemApplem
Všechna tvrzená skla naleznete přímo na prodejně, ale objednat si je můžete i online s doručením po celé České i Slovenské republice. Pro čtenáře magazínu Letem Světem Applem je připravený slevový kód. Ten je možné uplatnit v prvním kroku nákupního košíku. Po jeho zadání získáte 20% slevu na veškeré příslušenství v košíku.
Slevový kód: LSA
Navíc při nákupu nad 999 korun, máte dopravu zdarma. Samozřejmostí je i nalepení zakoupeného skla zdarma na kamenné prodejně. Se slevovým kódem vyjde prémiové 3D tvrzené sklo na váš iPhone na 479 korun!
- 3D tvrzené sklo na iPhone 17 Pro – PREMIUM (vylepšená verze)
- 3D tvrzené sklo na iPhone 17 Pro Max – PREMIUM (vylepšená verze)
- 3D tvrzené sklo na iPhone Air – PREMIUM (vylepšená verze)
