Hermes začal prodávat nabíječku na iPhone za 3250€

Přesto, že sám svět fashion chápu a jsem ochotný utrácet za něj pro moji ženu neskutečné částky, tak jsou věci, kde mi zůstává rozum stát. Francouzský módní dům, který se proslavil zejména díky dvojici kabelek Birkin a Kelly začal nabízet nabíječku na iPhone a Apple Watch v jednom kusu zařízení. Nabíčka Paddock Duo má dvě zóny, jednu s MagSafe a druhou pro nabíjení Apple Watch. Abyste nabíječku mohli přenášet, tak nechybí samozřejmě ani pouzdro, jenž má v tomto případě také svůj název a to Petit Paddock. Vše je vyrobeno z telecí kůže a protkáno jemným bílým švem. Nabíječka, která samozřejmě v balení neobsahuje adaptér, vás vyjde na lidových 3250€, tedy 86 200Kč, tedy na cenu, za kterou si můžete koupit téměř tři nové iPhone 17 Pro.