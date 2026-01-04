Zajímavé iOS aplikace pro milovníky klasické hudby

Digital Concert Hall
Tato aplikace přináší jedinečný zážitek z koncertní síně přímo do vašeho obýváku. Je oficiální platformou Berlínské filharmonie a nabízí živé přenosy koncertů i rozsáhlý archiv vystoupení z minulých let. Nejde však jen o samotné koncerty – k dispozici jsou také dokumenty, rozhovory s hudebníky a vzdělávací pořady. Vysoká kvalita obrazu i zvuku podtrhuje autentický dojem a díky dostupnosti na mobilech, tabletech i chytrých televizích si můžete hudbu vychutnat prakticky kdekoliv.
Classical Radio+
Pokud dáváte přednost nepřetržitému proudu hudby bez nutnosti sestavovat vlastní playlisty, je Classical Radio+ ideální volbou. Aplikace nabízí desítky internetových rádiových stanic zaměřených na konkrétní období i styly – od barokních skladeb přes romantismus až po moderní orchestrální tvorbu. Hudbu lze poslouchat na pozadí při práci, čtení nebo relaxaci, aniž by vás cokoli zbytečně vyrušovalo. Jednoduché ovládání a tematická rozmanitost z ní dělají skvělého společníka pro každodenní poslech.
IDAGIO – Classical Music
IDAGIO patří mezi nejpropracovanější streamovací služby zaměřené výhradně na klasickou hudbu. Její obrovskou výhodou je detailní vyhledávání – skladby lze filtrovat nejen podle autora, ale také podle interpreta, orchestru, období nebo dokonce nálady. Zvuková kvalita je na velmi vysoké úrovni, přičemž nechybí podpora bezztrátového formátu FLAC. Uživatelé si mohou vytvářet vlastní playlisty, objevovat pečlivě sestavené kurátorské výběry a propojit aplikaci i s Apple Watch pro pohodlné ovládání na cestách.
Sonata – Classical Music Radio
Sonata se zaměřuje především na využití klasické hudby při práci, studiu nebo odpočinku. Zajímavostí je systém hodnocení skladeb podle jejich vhodnosti pro různé situace – například pro hluboké soustředění, relaxaci nebo usínání. Díky tomu si snadno vyberete hudbu, která odpovídá vaší aktuální náladě nebo činnosti. Základní verze je dostupná zdarma s omezeným obsahem, zatímco prémiová varianta nabídne širší výběr bez reklam.
Classical Music & Radio
Tato aplikace kombinuje dvě oblíbené formy poslechu – živé vysílání klasických rádií a přístup k rozsáhlému katalogu skladeb na vyžádání. Uživatelé mohou plynule přepínat mezi jednotlivými stanicemi i konkrétními díly podle vlastního výběru. Nechybí podpora technologií jako AirPlay nebo synchronizace přes iCloud, díky čemuž je možné mít hudbu dostupnou napříč zařízeními. Přehledné rozhraní navíc zajišťuje rychlou orientaci a pohodlné ovládání i pro méně zkušené uživatele.