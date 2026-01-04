Nejlepší seriály Disney+ 2025: Viděli jste je všechny?

Docela dost zajímavých seriálů dorazilo v uplynulém roce i na Disney+. Pojďme se na ně podívat.
Manipulátor
Obviněn ze zločinu, který nespáchal, končí mírný Tae Jung za mřížemi. Tam zjistí, že jeho život zničil tajemný Yo Han. Nyní ho pohání jediná myšlenka: pomsta. A je odhodlán udělat cokoli, aby ji vykonal.
Všechno je fér
Seriál Všechno je fér (All’s Fair) vypráví o skupině rozvodových právniček, které pracují ve firmě, kterou řídí jen samí muži. Jednoho dne se proto rozhodnou odejít a založit vlastní firmu. V boji o klienty, peníze i lásku ale musí zvládat skandály, zrady i vypjaté vztahy mezi sebou.
Na volné noze
Gonzalo, syn majitele baru, opakovaně selhává ve svých podnikatelských projektech v nočním životě, které financuje jeho otec. Dostane poslední šanci s novým prostorem a spojí se s samozvaným guruem, aby otevřeli coworkingové centrum, na které dohlíží jeho sestra Julie.
Vařit medvěda
Pastor zažívá duchovní probuzení, které silně ovlivní Sámy a Torneďany. V bažině je nalezeno tělo pastýřské dívky. Mezitím se vesničané vydávají hledat medvěda zabijáka.
Toreador a taxikář
Taxikář David se stává řidičem slavného toreadora známého jako El Maestro, který se pokouší o návrat po letech mimo arénu. El Maestro změní pohled a začne Davida vnímat jako talisman pro štěstí.
Záchranáři Nashville
V Tennessee se oddaní záchranáři snaží vyrovnat náročné kariéry s dramatem mocné místní dynastie, kde se osobní životy střetávají s profesními povinnostmi.
Kalná řeka
Kalná řeka vypráví příběh muže, který byl gangsterem a stal se legendou v Joseonu. Proslul jako gangster z mapského přístavu na řece Han a nakonec se díky svému tělu a schopnostem stal joseonskou legendou.