Nejlepší filmy Disney+ 2025: Tyto snímky byste si měli rozhodně pustit

Disney+ udělalo v uplynulém roce fanouškům filmu velkou radost. Dorazila celá řada velmi zajímavých titulů. Ty nejzajímavější naleznete níže.
Thunderbolts
Thunderbolts je akční superhrdinský film z Marvelu, kde skupina anti-hrdinů dostane šanci vykoupit se po událostech Avengers: Endgame. Tým vedený Yelena Belovou musí čelit starým hrozbám i vnitřním konfliktům, zatímco se snaží získat zpět důvěru světa.
Predátor: Zabiják zabijáků
Predátor: Zabiják zabijáků představuje novou kapitolu kultovní sci-fi série, v níž se skupina lovců setkává s nejsmrtonosnější generací Predátorů. Když hrdinové zjistí, že byli vybráni jako kořist v mezihvězdné soutěži, bojují o přežití proti neúprosným protivníkům.
Fantastická 4: První kroky
Fantastická 4: První kroky sleduje původní vznik slavného týmu superhrdinů poté, co čtyři mladí vědci získají neobyčejné schopnosti. Film kombinuje rodinné drama s komiksovými akcemi, když se hlavní postavy učí ovládat své nové síly a čelit prvnímu velkému nebezpečí.
Elio
Elio je animovaný film o 11letém chlapci, který miluje vesmír a věří v mimozemšťany. Omylem je přenesen do mezihvězdné organizace, kde je považován za ambasadora Země, a musí spolu s podivuhodnými mimozemšťany řešit meziplanetární krizi a zároveň najít své místo ve světě.
Mezi námi děvčaty 2
V pokračování komedie Mezi námi děvčaty 2 se Anna Coleman a její matka Tess opět ocitají ve zmatku, když si vymění těla – tentokrát však nejsou dvě, ale čtyři ženy zapletené do chaosu. Film nabízí zábavné situace a rodinné napětí, když se postavy snaží dostat zpět na správnou cestu a pochopit jeden druhého.
Amatér
Amatér je napínavý špionážní thriller o Charlie Hellerovi, geniálním, ale uzavřeném analytikovi CIA, jehož život se změní po tragické smrti manželky při teroristickém útoku. Když jeho nadřízení odmítnou jednat, Charlie se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a vydává se na nebezpečnou mezinárodní misi, aby vypátral pachatele.