Jaký bude softwarový Apple rok 2026 dle redakce LsA

Jirka
Upřímně řečeno, od roku 2026 žádné velké očekávání nemám. Myslím si totiž, že se Apple zaměří zejména na AI, ať už ve formě vylepšené Siri nebo dalších funkcí pro produktivitu, což jsou však jednak směry, ve kterých mu konkurence již utekla a jednak směry, které nás coby české jablíčkáře může kvůli pravděpodobné absenci češtiny nechat chladnými. A protože si Apple „to ostatní“ ve formě různých poměrně velkých redesignů vystřílel už letos v rámci OS 26, myslím si, že rok 2027 se ponese v poměrně poklidném duchu, který přinese AI a dalších pár redesignů a kosmetických změn. Zda je to škoda či nikoliv si musí odpovědět každý sám za sebe. Já se přiznám, že jsem v tomto směru někde na pomezí. Protože zatímco některé věci za mě určitě přepracování zaslouží, jsou i věci, na které by se dle mého sahat nemělo a letos mě docela naštvalo, když se tak stalo (například když Apple pozměnil Mail v macOS, který je pro mnoho z nás pracovní nástroj a zvykat si na nové věci prostě pracovně zdržuje).
Fotogalerie
Roman
x
Fotogalerie #2
Adam
Apple bude ladit Liquid Glass, přijde s novou a chytřejší Siri, bude WWDC26 s operačními systémy s označením 27. To jsou všechno určité jistoty, které nás čekají (i když u Siri v to spíš doufáme, než věříme). Nebudu ale vyhlížet tak daleko, jako jak Apple odladí iOS27 ve svém prvním ohebném iPhonu. Zaměřím se hned na to, co je nám relativně blízko: iOS 26.3. To má totiž z důvodu nařízení EU konečně zahodit všechna omezení pro wearables třetích stran, které Apple nechtěl pustit k unikátním funkcím, zejména těm, ze kterých profitují Apple Watch. Jako uživatel Garmin hodinek to jednoduše znamená, že bych si konečně mohl přímo z hodinek odpovědět na zprávu – ano, taková blbost, přitom pro majitele iPhonů a jiných chytrých hodinek než Apple Watch nemyslitelná věc. Někdy stačí opravdu málo a toto „málo“ neskutečně zlepší uživatelskou zkušenost vlastně i z iPhonu. A ve finále to pro Apple může znamenat příliv nových Android uživatelů, kteří ale nechtějí Apple Watch.
Fotogalerie #3
Amaya
Společnost Apple se v roce 2026 s velkou pravděpodobností zaměří na umělou inteligenci – otázkou je, do jaké míry si příslušná vylepšení budou moci užít i tuzemští uživatelé. Celá řada zdrojů hovoří o výrazném přepracování Siri, já osobně bych uvítala i vylepšení HomeKitu. Revoluci v příští hlavní aktualizaci operačního systému iOS nejspíš nečekejme – Apple bude s velkou pravděpodobností spíše pracovat na jednotlivých, již existujících funkcích. Totéž nejspíš bude platit i o ostatních jablečných operačních systémech. Ledacos o softwarové budoucnosti Applu mohou napovědět také nedávné úniky – pokud se ukáží jako pravdivé, můžeme se těšit například na placenou verzi Zdraví, vylepšený software pro chytrou domácnost nebo třeba integraci Siri napříč různými platformami.
Fotogalerie #4
Honza
Některé zdroje tvrdí, že Apple se v příštím roce zaměří převážně na vychytání much a vyladění systému. To lze jedině pochválit, neboť takové, byť občasné, problémy (zasekávání aplikací, zmrazení/přeblikávání obrazu, nemožnost překlopit obraz) jsem zažil snad naposledy u iOS 11. Jestliže Apple s tímto něco provede, budu jedině rád. Co ale tak nějak tušíme všichni je skutečnost, že se Apple zaměří na umělou inteligenci, protože v tomto směru Applu ujíždí oproti konkurenci vlak. Po mnoha slibech o vylepšené Siri leckdo rovněž vyhlíží aktualizaci iOS 26.4, která by měla zcela přepracovanou Siri přinést. Moudřejší ohledně Siri budeme ale až někdy na jaře. Na každý pád Applu musí být jasné, že v tomto směru si nemůže dovolit klopýtnout.