Zavřít reklamu

Jaký bude hardwarový Apple rok 2026 dle redakce LsA

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Jirka

Rok 2026 může být extrémně zajímavý, ale též docela nudný. To proto, že pokud se nenaplní spekulace ohledně příchodu MacBooku s čipem z iPhone a hlavně pak ohledně prvního ohebného iPhone, nic zásadního tento rok zřejmě nepřinese. Tedy, ne že by první Smart Home hub nebyl zajímavý, ale co si budeme povídat – není to masový produkt, který má potenciál zaujmout spousty uživatelů. Nicméně vzhledem k tomu, že se jak o první mobilní Apple skládačce, tak i o MacBooku s A čipem hovoří opravdu intenzivně, jejich příchodu docela věřím a upřímně si myslím, že právě tyto produkty mohou dost zahýbat nejen stojatými vodami Apple nabídky, ale i celým trhem. Protože jednak se dost možná konečně dostaneme k plnohodnotnému macOS podstatně levněji a jednak může Apple redefinovat trh s ohebnými něčím, co je dotažené do posledního detailu. Očekávání jsou tedy opravdu slušná a my můžeme doufat, že je Apple bezezbytku naplní. 

iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.37.57 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.37.57
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.07 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.07
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.15 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.15
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.22 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.22
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.30 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.30
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.39 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.39
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.51 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.51
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.00 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.00
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.20 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.20
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.29 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.29
Vstoupit do galerie

Roman

x

imac pro m1 concept 2 imac_pro_m1_concept_2
imac pro m1 concept 3 imac_pro_m1_concept_3
imac pro m1 concept 4 imac_pro_m1_concept_4
imac pro m1 concept 5 imac_pro_m1_concept_5
imac pro m1 concept 6 imac_pro_m1_concept_6
imac pro m1 concept 7 imac_pro_m1_concept_7
imac pro m1 concept 8 imac_pro_m1_concept_8
Vstoupit do galerie

Adam

Paradoxně toho víme hodně už teď, zejména s ohledem na nové iPhony. Je tu ale jedna věc, na kterou se těším jasně nejvíce. Nejde o počítače ani hodinky, jde pořád o iPhone, i když o jiný iPhone. iPhone 17 Pro Max je naprosté dělo, iPhone Air je úžasná stylovka, iPhone 17 konečně dostal všechna kýžený vylepšení, ale nic z toho není a nemůže být ze svého principu nijak revoluční. Co ale může být, bude první ohebný iPhone. Dle všech těch úniků a analytických zpráv bychom se ho konečně měli dočkat právě v roce 2026 a bude to produkt, který může zahýbat mobilním trhem. Samsung už má 7. generaci svých skládaček, na začátku prosince představil i první dvojitě ohebný Galaxy Z TriFold, jenže masového úspěchu se skládačkám obecně ještě nedostalo. Nejedná se o propadák, to rozhodně ne, trhem ale nijak významně nepohnuly, jakoby všichni čekali na nový form factor Applu. A já se na to opravdu těším.

concept foldable iphone design concept foldable iphone design
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone open foldable smartphone open
foldable smartphone half open foldable smartphone half open
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone black background foldable smartphone black background
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone display foldable smartphone display
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone profile foldable smartphone profile
foldable smartphone reflection foldable smartphone reflection
foldable smartphone camera detail foldable smartphone camera detail
foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera angle
foldable smartphone camera lens foldable smartphone camera lens
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone front view foldable smartphone front view
foldable smartphone blue design foldable smartphone blue design
foldable smartphone open display foldable smartphone open display
foldable smartphone flat view foldable smartphone flat view
foldable smartphone back view foldable smartphone back view
foldable smartphone full display foldable smartphone full display
foldable smartphone colorful screen foldable smartphone colorful screen
foldable smartphone dual view foldable smartphone dual view
foldable smartphone edge closeup foldable smartphone edge closeup
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone dark back foldable smartphone dark back
foldable smartphone floating display foldable smartphone floating display
foldable smartphone side profile foldable smartphone side profile
Vstoupit do galerie

Amaya

Rok 2026 vypadá po hardwarové stránce poměrně slibně. Pokud se naplní předzvěsti analytiků, mohli bychom se dočkat zajímavých nových iPhonů včetně iPhonu 17e, nové generace AirTagů, nového HomePodu, Apple TV, a v neposlední řadě také zatím nespecifikovaného a zcela nového zařízení pro chytrou domácnost. Velmi zajímavě vypadá také příslib nového, „nízkonákladového“ MacBooku, který by mohl Applu značně rozšířit uživatelskou základnu. Proslýchá se také, že by se v příštím roce mohl konečně představit i skládací iPhone – pokud jej Apple skutečně uvede, mohlo by jít o nejdiskutovanější novinku příštího roku.

Apple TV koncept Apple TV koncept-1
Apple TV koncept Apple TV koncept-2
Apple TV koncept Apple TV koncept-3
Apple TV koncept Apple TV koncept-4
Apple TV koncept Apple TV koncept-5
Apple TV koncept Apple TV koncept-6
Vstoupit do galerie

Honza

Vyhlídky na rok 2026 jsou dle zdrojů nesmírně zajímavé. Veškerým HW očekáváním ale vévodí iPhone Fold. Bude nesmírně zajímavé sledovat, jak Apple nasedne do vlaku, který roky šoféruje Samsung. Ohledně iPhonu Fold je spousta spekulací. Velkým lákadlem má být neviditelný ohyb na displeji, což je designová záležitost, ve které konkurence ještě tápe. Strašákem může být cena, která nemá být nižší než 2 tisíce dolarů. Ovšem vzhledem k tenké konstrukci i zde bude muset přijít kompromisů. Hovoří se o dvojitém fotoaparátu či třeba návratu Touch ID. Uvidíme, jak uživatelé zařízení přijmou. Zajímavých věcí na poli hardwaru má být ale u Applu povícero. Za zmínku stojí například tajemný domácí HUB či MacBook, v němž by měl tepat čip z iPhonu, což by mělo vést k nižší ceně. Též jsem zvědav, zda iPhone 17e obdrží oproti současné generaci i něco jiného, než jen nový čip.

AirTag 2 koncept 1 AirTag 2 koncept - 1
AirTag 2 koncept 2 AirTag 2 koncept - 2
AirTag 2 koncept 6 AirTag 2 koncept - 6
AirTag 2 koncept 8 AirTag 2 koncept - 8
AirTag 2 koncept 9 AirTag 2 koncept - 9
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.