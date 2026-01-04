Jaký bude hardwarový Apple rok 2026 dle redakce LsA

Jirka
Rok 2026 může být extrémně zajímavý, ale též docela nudný. To proto, že pokud se nenaplní spekulace ohledně příchodu MacBooku s čipem z iPhone a hlavně pak ohledně prvního ohebného iPhone, nic zásadního tento rok zřejmě nepřinese. Tedy, ne že by první Smart Home hub nebyl zajímavý, ale co si budeme povídat – není to masový produkt, který má potenciál zaujmout spousty uživatelů. Nicméně vzhledem k tomu, že se jak o první mobilní Apple skládačce, tak i o MacBooku s A čipem hovoří opravdu intenzivně, jejich příchodu docela věřím a upřímně si myslím, že právě tyto produkty mohou dost zahýbat nejen stojatými vodami Apple nabídky, ale i celým trhem. Protože jednak se dost možná konečně dostaneme k plnohodnotnému macOS podstatně levněji a jednak může Apple redefinovat trh s ohebnými něčím, co je dotažené do posledního detailu. Očekávání jsou tedy opravdu slušná a my můžeme doufat, že je Apple bezezbytku naplní.
Roman
Adam
Paradoxně toho víme hodně už teď, zejména s ohledem na nové iPhony. Je tu ale jedna věc, na kterou se těším jasně nejvíce. Nejde o počítače ani hodinky, jde pořád o iPhone, i když o jiný iPhone. iPhone 17 Pro Max je naprosté dělo, iPhone Air je úžasná stylovka, iPhone 17 konečně dostal všechna kýžený vylepšení, ale nic z toho není a nemůže být ze svého principu nijak revoluční. Co ale může být, bude první ohebný iPhone. Dle všech těch úniků a analytických zpráv bychom se ho konečně měli dočkat právě v roce 2026 a bude to produkt, který může zahýbat mobilním trhem. Samsung už má 7. generaci svých skládaček, na začátku prosince představil i první dvojitě ohebný Galaxy Z TriFold, jenže masového úspěchu se skládačkám obecně ještě nedostalo. Nejedná se o propadák, to rozhodně ne, trhem ale nijak významně nepohnuly, jakoby všichni čekali na nový form factor Applu. A já se na to opravdu těším.
Amaya
Rok 2026 vypadá po hardwarové stránce poměrně slibně. Pokud se naplní předzvěsti analytiků, mohli bychom se dočkat zajímavých nových iPhonů včetně iPhonu 17e, nové generace AirTagů, nového HomePodu, Apple TV, a v neposlední řadě také zatím nespecifikovaného a zcela nového zařízení pro chytrou domácnost. Velmi zajímavě vypadá také příslib nového, „nízkonákladového“ MacBooku, který by mohl Applu značně rozšířit uživatelskou základnu. Proslýchá se také, že by se v příštím roce mohl konečně představit i skládací iPhone – pokud jej Apple skutečně uvede, mohlo by jít o nejdiskutovanější novinku příštího roku.
Honza
Vyhlídky na rok 2026 jsou dle zdrojů nesmírně zajímavé. Veškerým HW očekáváním ale vévodí iPhone Fold. Bude nesmírně zajímavé sledovat, jak Apple nasedne do vlaku, který roky šoféruje Samsung. Ohledně iPhonu Fold je spousta spekulací. Velkým lákadlem má být neviditelný ohyb na displeji, což je designová záležitost, ve které konkurence ještě tápe. Strašákem může být cena, která nemá být nižší než 2 tisíce dolarů. Ovšem vzhledem k tenké konstrukci i zde bude muset přijít kompromisů. Hovoří se o dvojitém fotoaparátu či třeba návratu Touch ID. Uvidíme, jak uživatelé zařízení přijmou. Zajímavých věcí na poli hardwaru má být ale u Applu povícero. Za zmínku stojí například tajemný domácí HUB či MacBook, v němž by měl tepat čip z iPhonu, což by mělo vést k nižší ceně. Též jsem zvědav, zda iPhone 17e obdrží oproti současné generaci i něco jiného, než jen nový čip.