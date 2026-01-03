Vyhledejte na iPhonu ručně psané poznámky snadno a rychle

Chcete mít všechny rychlé poznámky z papíru, schůzky nebo přednášky pohodlně na jednom místě? iPhone dokáže ručně psaný text na fotografiích automaticky rozpoznat a shromáždit do samostatné kategorie. Fotky tak už nemusíte projíždět jednu po druhé – stačí pár klepnutí a své poznámky najdete během chvilky.
Kdykoliv vyfotíte stránku se zápisky, iPhone při procházení knihovny rozezná ručně psaný obsah a zařadí takovou fotografii mezi snímky, které obsahují rukopis. V praxi to znamená, že i obyčejná momentka z bloku se rázem stává plnohodnotnou, vyhledatelnou poznámkou.
Představte si následující situaci: během schůzky si poznamenáte důležitá čísla, přednášející během kurzu kreslí schémata nebo si jen zapisujete nápady do notýsku. Stačí stránku vyfotit a telefon ji automaticky zařadí tam, kde ji později snadno najdete. A pokud potřebujete dohledat konkrétní informaci, jednoduše zadáte hledané slovo do vyhledávání – systém zobrazí všechny fotografie, kde se ručně psaný text nachází.
Kde najdete své ručně psané poznámky
- Otevřete aplikaci Fotky.
- Přejděte do sekce Alba.
- Vyhledejte album s názvem „Rukopis“. Objeví se automaticky, jakmile máte ve fotogalerii první fotografii s rozpoznaným ručně psaným textem.
- Prohlédněte si své poznámky. Album obsahuje všechny snímky, u kterých telefon detekoval rukopis.
Fotogalerie
Proč se funkce hodí
Díky automatickému třídění máte veškeré ručně psané poznámky pohromadě, přehledné a snadno vyhledatelné. Nemusíte se probírat stovkami fotek a spoléhat na paměť – stačí jedno klíčové slovo a systém zobrazí přesně to, co potřebujete.
Pokud často pracujete s papírovými poznámkami nebo si jen chcete udržet pořádek ve svých nápadech, tahle možnost vám ušetří spoustu času i nervů. Stačí vyzkoušet – organizace ručně psaných záznamů nikdy nebyla jednodušší.