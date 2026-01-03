Zavřít reklamu

Tipy pro Připomínky na iPhonu, které ocení každý

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Rychlé třídění pomocí složek

Pokud máte víc seznamů a začínáte se v nich ztrácet, je ideální čas využít složky. Umožňují seskupit více seznamů pod jeden přehledný celek, třeba „Práce“, „Domácnost“ nebo „Studium“. Novou složku vytvoříte jednoduše přetažením jednoho seznamu na druhý – iOS je automaticky spojí a vy můžete novou složku hned pojmenovat. Od té chvíle budete mít ve svých úkolech mnohem větší pořádek.

Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 1
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 2
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 3
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 4
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 5
Vizuální přehled díky sloupcům

Pro uživatele novějších verzí iOS je k dispozici sloupcové zobrazení, které přináší jiný pohled na vaše seznamy. Otevřete libovolný seznam, klepněte na ikonu tří teček v kroužku v pravém horním rohu a zvolte Zobrazit ve sloupcích. Seznam se rozdělí do několika vertikálních částí, což se hodí například pro projektové plánování nebo rozsáhlé to-do listy. Přepínání mezi sloupci je plynulé a celá organizace přehlednější.

Pripominky iOS 17 Zobrazit ve sloupcich 1 Pripominky-iOS-17-Zobrazit-ve-sloupcich-1
Pripominky iOS 17 Zobrazit ve sloupcich 2 Pripominky-iOS-17-Zobrazit-ve-sloupcich-2
Pripominky iOS 17 Zobrazit ve sloupcich 3 Pripominky-iOS-17-Zobrazit-ve-sloupcich-3
Pripominky iOS 17 Zobrazit ve sloupcich 4 Pripominky-iOS-17-Zobrazit-ve-sloupcich-4
Sdílení obsahu z jiných aplikací

Nemusíte ručně přepisovat odkazy nebo poznámky z jiných aplikací – Připomínky jsou s iOS plně integrované. Pokud například čtete e-mail, zprávu nebo webový článek a chcete si daný obsah uložit jako úkol, klepněte na Sdílet a vyberte možnost Připomínky. Automaticky se vytvoří nová položka s připojeným odkazem nebo textem. Skvělý způsob, jak si uchovat důležité informace bez ztráty souvislostí.

Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi 1
Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi 2
Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi 3
Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi 5
Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi Pripominky iOS 16.3 integrace s aplikacemi 4
Oddíly pro přehledné seznamy

Další z novějších funkcí je možnost rozdělit seznamy do oddílů. To oceníte například u rozsáhlejších projektů, kde si chcete úkoly roztřídit podle fází, kategorií nebo priority. Stačí v otevřeném seznamu klepnout na tři tečky v kroužku a zvolit Nový oddíl. Poté můžete jednotlivé položky přesouvat mezi sekcemi a mít tak lepší kontrolu nad tím, co už je hotové a co vás teprve čeká.

Pripominky iOS 17 Oddily 2 Pripominky-iOS-17-Oddily-2
Pripominky iOS 17 Oddily 1 Pripominky-iOS-17-Oddily-1
Pripominky iOS 17 Oddily 3 Pripominky-iOS-17-Oddily-3
Pripominky iOS 17 Oddily 4 Pripominky-iOS-17-Oddily-4
Pripominky iOS 17 Oddily 5 Pripominky-iOS-17-Oddily-5
Hledání informací přímo z připomínky

Máte v připomínce zmínku o místě, knize nebo jménu, které si potřebujete vyhledat? iOS vám to umožní přímo z aplikace Připomínky. Stačí daný text označit a z nabídky, která se objeví, vybrat možnost Hledat na webu. Safari se otevře s výsledky vyhledávání, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Jednoduchá, ale velmi návyková funkce.

iOS Pripominky vyhledat na webu 1 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-1
iOS Pripominky vyhledat na webu 2 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-2
iOS Pripominky vyhledat na webu 3 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-3
iOS Pripominky vyhledat na webu 4 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-4
