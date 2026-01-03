Jaký byl hardwarový Apple rok 2025 dle redakce LsA

Jirka
Letos jsem měl to štěstí vyzkoušet si prakticky vše, co Apple vypustil do světa (vyjma Vision Pro M5) a musím říci, že když to vezmu takto souhrnně, vlastně nebyl produkt, který by za mě osobně nějak zásadně pohořel. Ve valné většině případů se Applu povedlo jeho produkty posunout solidně kupředu, přičemž největší krok vpřed osobně pociťuji u iPhonu 17 Pro a jeho teleobjektivu v kombinaci s prodlouženou výdrží baterie. Naprostým trhákem je pak nepřekvapivě iPhone 17, který v mnoha ohledech dohnal Pro modely. Jeho skvělý ProMotion displej, vynikající výdrž baterie, naprosto dostačující výkon či též opravdu kvalitní foťák se prostě musí líbit. Stejně tak se povedly AirPods Pro 3, který svým ANC excelují. Určitým zklamáním pak může být iPhone Air, který je sice krásný, nicméně kvůli hardwarovým kompromisům prostě není pro každého (včetně mě). Nepotěšily ani Apple Watch 11, které se mezigeneračně posunuly jen minimálně, a upřímně řečeno, ani u Apple Watch Ultra 3 se Apple příliš nevyšvihl. Žádný vyloženě „provar“ však mezi produkty nevidím, respektive mi z testů nepřišlo nic špatné. Revoluční ale letošek určitě nebyl.
Roman
Pro mě osobně velmi zajímavý. Po zhruba sto letech jsme vyměnil sestavu Apple XDR Display Pro a iMac za dvojici Apple XDR Display Pro a Mac mini, což si nemohu vynachválit. To co dokáže M4 v Mac mini je naprosto neuvěřitelné a bohatě to dostačuje 99% uživatelů. Co se týká novinek, které Apple letos představil, tak tam jsem vlastně sáhl jen po novém iPhone 17 Pro a po sluchátkách AirPods Pro 3. generace a to jen díky tomu, že jsem oba produkty dostal. Jinak bych na ně neměl v podstatě důvod přecházet. Na druhou stranu jsem koupil iPhone 17 Pro jak tátovi tak manželce, protože oba měli již starší telefony a věřím, že jim novinka bude sloužit opět nějaký ten pátek. Apple letos z mého pohledu ničím příliš nepřekvapil, ničím nevybočil z řady a stejně jako v posledních letech bylo z mého pohledu vlemi těžké říct na nějaký nový produkt wow.
Adam
Rozhodně byl patřičně nabitý, kdy jsme se v něm dočkali mnoha aktualizovaných produktů i nějakých těch novinek. Vypíchnul bych hlavně dvě. Hned v únoru totiž přišel iPhone 16e. Apple se zbavil označení SE a přinesl nové, i když filozofie produktu zůstala zachována. Přestože má mnoho kompromisů, kdy může vadit výřez v displeji a absence MagSafe, přece jen má podobný model v portfoliu Applu smysl: Zejména pro ty, kteří chtějí iPhone a nepotřebují utrácet za pokročilé technologie. Do AirPods Pro 3. generace jsem se pak zamiloval na první poslech. Ne možná ani pro tu jeho kvalitu a všechny ty funkce, ale proto, že mi tato sluchátka konečně sedí v uchu tak, jak bych si přál. I po těch třech měsících jsem z nich pořád nadšený a kdybych věděl, co vím, a neměl je, běžel bych si je koupit. V mém případě se jasně jedná o produkt roku.
Amaya
Přiznám se, že po tolika letech psaní o Apple produktech mě už jen máloco vyloženě nadchne. Letošním iPhonům se to kupodivu povedlo, a to nejen zářijovým „sedmnáctkám“ (zejména iPhonu 17 Pro, ale skvěle vypadá také superštíhlý Air) – jako skvělý tah mi přijde i vydání iPhonu 16e. Produktová linie iPadů a Maců sice nepřekvapila ničím extrémně revolučním, ale rozhodně se dá považovat za vydařenou. Naopak rozpaky na řadě míst stále ještě vzbuzuje Vision Pro, a to i po vydání verze s vylepšeným procesorem – zde nelze než čekat, zda se Apple polepší u některé z dalších generací. Kdybych si letos neprozřetelně nezakoupila AirPods 3. generace (relativně dlouho před představením nových modelů), rozhodně bych šla do AirPods Pro 3.
Honza
V uplynulém roce jsme se dle mého názoru žádného přelomového produktu nedočkali, ačkoli je pravdou, že některé stojí za zmínění. Příjemným překvapením je v mých očích iPhone 16e, který je v mých očích důstojným nástupcem řady SE. Kdo zkrátka nepotřebuje nejnovější vychytávky, nejlepší displej či nejlepší fotoaparát, je iPhone 16e solidním telefonem, který potřeby nenáročného uživatele beze zbytku naplní. Rozporuplně vnímám (jako valná většina) iPhone Air. Po stránce designu se skutečně povedl. Je nádherný. Ovšem kvůli tenkému tělu bylo třeba učinit značné množství kompromisů, což uživatelé nepřijali. A jelikož stojí tento model podobně jako iPhone 17 Pro, je svým způsobem ekonomický nerozum sáhnout po Airu (pokud teda vyloženě nebažíte po ultratenkém designu). Rovněž vítám příchod třetí generace AirPods Pro, kterým se v recenzích náramně dařilo a do budoucna zvažuji, že je pořídím.