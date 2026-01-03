Zavřít reklamu

Jaký byl hardwarový Apple rok 2025 dle redakce LsA

Jiří Filip
Jirka

Letos jsem měl to štěstí vyzkoušet si prakticky vše, co Apple vypustil do světa (vyjma Vision Pro M5) a musím říci, že když to vezmu takto souhrnně, vlastně nebyl produkt, který by za mě osobně nějak zásadně pohořel. Ve valné většině případů se Applu povedlo jeho produkty posunout solidně kupředu, přičemž největší krok vpřed osobně pociťuji u iPhonu 17 Pro a jeho teleobjektivu v kombinaci s prodlouženou výdrží baterie. Naprostým trhákem je pak nepřekvapivě iPhone 17, který v mnoha ohledech dohnal Pro modely. Jeho skvělý ProMotion displej, vynikající výdrž baterie, naprosto dostačující výkon či též opravdu kvalitní foťák se prostě musí líbit. Stejně tak se povedly AirPods Pro 3, který svým ANC excelují. Určitým zklamáním pak může být iPhone Air, který je sice krásný, nicméně kvůli hardwarovým kompromisům prostě není pro každého (včetně mě). Nepotěšily ani Apple Watch 11, které se mezigeneračně posunuly jen minimálně, a upřímně řečeno, ani u Apple Watch Ultra 3 se Apple příliš nevyšvihl. Žádný vyloženě „provar“ však mezi produkty nevidím, respektive mi z testů nepřišlo nic špatné. Revoluční ale letošek určitě nebyl. 

iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
iPhone 17 Pro LsA 18 iPhone 17 Pro LsA 18
iPhone 17 Pro LsA 19 iPhone 17 Pro LsA 19
iPhone 17 Pro LsA 20 iPhone 17 Pro LsA 20
iPhone 17 Pro LsA 21 iPhone 17 Pro LsA 21
Roman

Pro mě osobně velmi zajímavý. Po zhruba sto letech jsme vyměnil sestavu Apple XDR Display Pro a iMac za dvojici Apple XDR Display Pro a Mac mini, což si nemohu vynachválit. To co dokáže M4 v Mac mini je naprosto neuvěřitelné a bohatě to dostačuje 99% uživatelů. Co se týká novinek, které Apple letos představil, tak tam jsem vlastně sáhl jen po novém iPhone 17 Pro a po sluchátkách AirPods Pro 3. generace a to jen díky tomu, že jsem oba produkty dostal. Jinak bych na ně neměl v podstatě důvod přecházet. Na druhou stranu jsem koupil iPhone 17 Pro jak tátovi tak manželce, protože oba měli již starší telefony a věřím, že jim novinka bude sloužit opět nějaký ten pátek. Apple letos z mého pohledu ničím příliš nepřekvapil, ničím nevybočil z řady a stejně jako v posledních letech bylo z mého pohledu vlemi těžké říct na nějaký nový produkt wow.

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 42 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 42
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 43 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 43
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 44 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 44
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 45 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 45
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 46 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 46
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51
Adam

Rozhodně byl patřičně nabitý, kdy jsme se v něm dočkali mnoha aktualizovaných produktů i nějakých těch novinek. Vypíchnul bych hlavně dvě. Hned v únoru totiž přišel iPhone 16e. Apple se zbavil označení SE a přinesl nové, i když filozofie produktu zůstala zachována. Přestože má mnoho kompromisů, kdy může vadit výřez v displeji a absence MagSafe, přece jen má podobný model v portfoliu Applu smysl: Zejména pro ty, kteří chtějí iPhone a nepotřebují utrácet za pokročilé technologie. Do AirPods Pro 3. generace jsem se pak zamiloval na první poslech. Ne možná ani pro tu jeho kvalitu a všechny ty funkce, ale proto, že mi tato sluchátka konečně sedí v uchu tak, jak bych si přál. I po těch třech měsících jsem z nich pořád nadšený a kdybych věděl, co vím, a neměl je, běžel bych si je koupit. V mém případě se jasně jedná o produkt roku.

AirPods Pro 3 LsA 1 AirPods Pro 3 LsA 1
AirPods Pro 3 LsA 2 AirPods Pro 3 LsA 2
AirPods Pro 3 LsA 3 AirPods Pro 3 LsA 3
AirPods Pro 3 LsA 4 AirPods Pro 3 LsA 4
AirPods Pro 3 LsA 5 AirPods Pro 3 LsA 5
AirPods Pro 3 LsA 6 AirPods Pro 3 LsA 6
AirPods Pro 3 LsA 7 AirPods Pro 3 LsA 7
AirPods Pro 3 LsA 8 AirPods Pro 3 LsA 8
AirPods Pro 3 LsA 9 AirPods Pro 3 LsA 9
AirPods Pro 3 LsA 10 AirPods Pro 3 LsA 10
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 1 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 1
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 2 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 2
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 3 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 3
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 4 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 4
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 5 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 5
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 6 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 6
AirPods Pro 3 vs AirPods 4 7 AirPods Pro 3 vs AirPods 4 7
Amaya

Přiznám se, že po tolika letech psaní o Apple produktech mě už jen máloco vyloženě nadchne. Letošním iPhonům se to kupodivu povedlo, a to nejen zářijovým „sedmnáctkám“ (zejména iPhonu 17 Pro, ale skvěle vypadá také superštíhlý Air) – jako skvělý tah mi přijde i vydání iPhonu 16e. Produktová linie iPadů a Maců sice nepřekvapila ničím extrémně revolučním, ale rozhodně se dá považovat za vydařenou. Naopak rozpaky na řadě míst stále ještě vzbuzuje Vision Pro, a to i po vydání verze s vylepšeným procesorem – zde nelze než čekat, zda se Apple polepší u některé z dalších generací. Kdybych si letos neprozřetelně nezakoupila AirPods 3. generace (relativně dlouho před představením nových modelů), rozhodně bych šla do AirPods Pro 3.

iPhone 16e LsA 28 iPhone 16e LsA 28
iPhone 16e LsA 29 iPhone 16e LsA 29
iPhone 16e LsA 30 iPhone 16e LsA 30
iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 31
iPhone 16e LsA 32 iPhone 16e LsA 32
iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 33
iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 34
iPhone 16e LsA 36 iPhone 16e LsA 36
iPhone 16e LsA 35 iPhone 16e LsA 35
iPhone 16e LsA 37 iPhone 16e LsA 37
iPhone 16e LsA 38 iPhone 16e LsA 38
iPhone 16e LsA 1 iPhone 16e LsA 1
iPhone 16e LsA 2 iPhone 16e LsA 2
Honza

V uplynulém roce jsme se dle mého názoru žádného přelomového produktu nedočkali, ačkoli je pravdou, že některé stojí za zmínění. Příjemným překvapením je v mých očích iPhone 16e, který je v mých očích důstojným nástupcem řady SE. Kdo zkrátka nepotřebuje nejnovější vychytávky, nejlepší displej či nejlepší fotoaparát, je iPhone 16e solidním telefonem, který potřeby nenáročného uživatele beze zbytku naplní. Rozporuplně vnímám (jako valná většina) iPhone Air. Po stránce designu se skutečně povedl. Je nádherný. Ovšem kvůli tenkému tělu bylo třeba učinit značné množství kompromisů, což uživatelé nepřijali. A jelikož stojí tento model podobně jako iPhone 17 Pro, je svým způsobem ekonomický nerozum sáhnout po Airu (pokud teda vyloženě nebažíte po ultratenkém designu). Rovněž vítám příchod třetí generace AirPods Pro, kterým se v recenzích náramně dařilo a do budoucna zvažuji, že je pořídím.

iPhone Air 8 iPhone Air 8
iPhone Air 7 iPhone Air 7
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 4 iPhone Air 4
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 2 iPhone Air 2
