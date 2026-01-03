Jak si na Macu zahrát Windowsovské, DOSovské a konzolové hry z našeho dětství

Ne vždy musí mít hra realistické světlo, 3D zvuk a gigabajty textur, aby bavila. Někdy stačí pár pixelů, MIDI soundtrack a trocha nostalgie. A právě tohle všechno si dnes můžete dopřát i na Macu — bez instalací, bez emulátorových experimentů a zcela zdarma. Stačí otevřít prohlížeč a vrátit se zpět do časů, kdy herní disketu střežil každý jako poklad.
RetroGames.cz – český archiv, který baví i po letech
Jestli existuje místo, kde má herní historie digitální domov, je to RetroGames.cz. Web funguje jako plnohodnotné muzeum klasických her – od DOSovských legend až po rané konzolové experimenty. Vše se spouští přímo v prohlížeči, a kdo se nechce rozhodovat, může si nechat náhodně vybrat hru a prostě hrát. Nechybí ani informace o původu her, ovládání nebo dobových platformách.
Fotogalerie
OldGames.sk – slovenská pečlivost v digitálním kabátku
OldGames.sk si získal oblibu nejen mezi hráči, ale i historiky. Nabízí propracovaný archiv starých titulů, článků a dokonce i herních časopisů z devadesátých let. Hry si můžete spustit online nebo stáhnout emulátor a zahrát si je offline. Databáze pokrývá vše od klasických DOSovek až po konzolové rarity – včetně detailních popisů a návodů.
Fotogalerie #2
ClassicReload – rychlá nostalgie na pár kliků
Pokud nechcete nic řešit, ClassicReload.com je nejjednodušší cesta. Stačí vyhledat titul, kliknout a během pár vteřin jste zpět ve světě Doomu, SimCity nebo Lemmings. Stránka obsahuje tisíce her, běží spolehlivě na Apple Silicon i Intelu a zvládne ji i Safari. Krátká videoreklama před startem je sice nutné zlo, ale zážitek to nezkazí.
Fotogalerie #3
Old Gameshelf – místo, kde se hraje i vzpomíná
Kdo má rád přehled, statistiky a vizuální doprovod, ocení Old Gameshelf. Každý titul tu má vlastní galerii obrázků, žebříček hráčů a možnost ukládat screenshoty. Knihovna je obrovská, rozhraní jednoduché a spuštění her otázkou sekund. Jedinou vadou na kráse jsou četné reklamy, ale v kontextu bezplatného hraní jde o malou daň za spolehlivost.
Fotogalerie #4
Internet Arcade – když muzeum ožije v prohlížeči
Internet Arcade, část slavného projektu Internet Archive, je důkazem, že internet může být i kulturní pokladnicí. Nabízí stovky původních arkádových her, které běží přímo v prohlížeči. Od Pac-Mana až po Defendera – všechno funguje překvapivě svižně, i když autoři upozorňují, že projekt je stále „v betě“. Ideální, pokud se chcete na pár minut ztratit ve světě osmibitových automatů.