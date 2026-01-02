Zaručené tipy pro uvolnění úložiště na iPhonu

Plné úložiště dokáže zkomplikovat používání iPhonu stejně jako opotřebená baterie. Fotky, aplikace, zprávy i stahování přibývají rychleji, než si uvědomíme, a varování o nedostatku místa přijde ve chvíli, kdy ho nejméně čekáme. Naštěstí existuje několik jednoduchých kroků, které mohou uvolnit výrazné množství prostoru. Níže najdete stručný a účinný přehled, tentokrát v jiném pořadí a bez číslování.
Optimalizace ukládání fotografií
Fotografie a videa představují jednu z největších zátěží pro úložiště. Pokud v Nastavení → Fotky aktivujete volbu Optimalizovat úložiště iPhonu, zařízení ponechá v telefonu lehčí verze snímků a originály uloží do iCloudu. Ušetříte tak značné množství místa, aniž byste o cokoli přišli.
Vymazání historie, cache a dat prohlížeče
Safari i další aplikace postupně ukládají stovky megabajtů dočasných dat. Jejich odstranění najdete v Nastavení → Safari → Smazat historii a data webových stránek. Pravidelným čištěním můžete získat volné místo a navíc zrychlit načítání webů i chod systému.
Odložení aplikací, které zrovna nepotřebujete
Pokud nechcete aplikaci trvale mazat, ale zároveň zabírá příliš mnoho místa, můžete ji odložit. Stačí přejít do Nastavení → Obecné → Úložiště iPhonu, vybrat aplikaci a zvolit Odložit aplikaci. Data se zachovají a vy získáte prostor bez ztráty nastavení.
Správa stahování a podcastů
Stažené soubory se často hromadí bez povšimnutí. Vyplatí se jednou za čas projít složku stahování a vymazat to, co už nepotřebujete.
V aplikaci Podcasty navíc zapněte volbu Odstranit přehrané stažené položky, aby se epizody po poslechu automaticky mazaly a nezabíraly zbytečně místo.
Smazání starých zpráv a příloh
Dlouhé konverzace s desítkami fotografií dokážou zabrat několik gigabajtů.
Ve Zprávách můžete přejetím doleva snadno mazat celé konverzace, nebo v Nastavení → Zprávy vybrat, aby se starší komunikace uchovávala pouze 30 dní či 1 rok. Jde o rychlý způsob, jak uvolnit místo bez velké námahy.
Odstranění her a aplikací, které už nepoužíváte
Nepotřebné aplikace bývají jedním z hlavních důvodů zaplněného úložiště.
Dlouze podržte ikonu aplikace, vyberte Odstranit aplikaci a potvrďte. Telefon bude přehlednější a získáte prostor pro důležitější soubory.
Zvážení vypnutí funkce Live Photos
Live Photos ukládají u každého snímku krátkou animaci, a tím výrazně navyšují velikost fotografie. V aplikaci Fotoaparát můžete funkci vypnout ikonou tří kruhů. Pokud fotíte často, úspora místa je znatelná.
Pravidelná aktualizace iPhonu a aplikací
Aktuální systém i aplikace často přinášejí optimalizace a lepší správu dat.
Díky pravidelným aktualizacím může telefon pracovat efektivněji a ukládat méně dočasných souborů, což se dlouhodobě pozitivně projeví na volném místě.