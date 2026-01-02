Nejlepší filmy HBO Max 2025: Hity, se kterých si svého favorita určitě vyberete!

HBO narozdíl od Netflixu tolik filmů nechrlí. Spíše se zde vyskytují filmy z kinoprodukce Warner Bros., nebo Max Originals, které už nejsou brandované přímo jako HBO. Pojďme se na některé podívat.
1. Superman (2025)
Nový superhrdinský film Superman režírovaný Jamesem Gunnem přináší nový pohled na legendárního Muže z oceli s Davidem Corenswetem v hlavní roli. Díky hvězdnému obsazení a epickému stylu se stal jedním z nejdiskutovanějších titulů roku 2025.
2. Nezvratný osud: Pokrevní linie
Pokračování oblíbené hororové série Final Destination přináší nové děsivé úmrtí a spletité situace, ve kterých se postavy snaží uniknout osudu, který je dvakrát předvídá. Film spojuje tradiční prvky série s moderními vizuálními efekty a nabitým tempem.
3. Mickey 17
Sci-fi drama Mickey 17 od studia Warner Bros., inspirované románem a režírované Bong Joon-hoem, sleduje osamělého kosmonauta během nebezpečné mise, která testuje hranice lidské odolnosti. Robert Pattinson přináší intenzivní výkon v roli, která spojuje psychologickou hloubku s příjemným vizuálem.
4. Hříšníci
Hříšníci je horor-thriller od Warner Bros., který kombinuje historické prvky s nadpřirozeným napětím a sleduje dvojčata konfrontovaná s dávným zlem v jejich rodném městě.
5. Jedna bitva za druhou
Když se po 16 letech znovu objeví jejich úhlavní nepřítel, skupina bývalých revolucionářů se znovu sejde, aby zachránila dceru jednoho z nich.