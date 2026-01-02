Jaký byl softwarový Apple rok 2025 dle redakce LsA

Jirka
Popravdě řečeno, odpověď na tuto otázku jsem si poměrně dlouho promýšlel, protože vlastně sám úplně nevím, jestli jsem byl z letošních softwarových kroků Applu nadšen, nebo spíš rozčarován. Některé mi totiž přišly opravdu fajn, jiné mi však tak úplně nechutnají doteď, byť je pomalu dostávám pod kůži. Za opravdu zdařilé kousky bych označil nasazení systému oken á la macOS v iPadOS 26, díky čemuž se tak iPady konečně zásadně přibližují z hlediska využitelnosti Macům, či vydání aplikace Apple Sports v České republice. Ta je sice zatím sportovně dost osekaná, nicméně na sledování fotbalu je fajn díky podpoře živých aktivit doplněných o krátké textové popisy gólů a tak podobně. Vcelku pozitivně pak hodnotím i Liquid Glass design obecně, který se mi osobně začíná líbit, ale určitě bych o něm nemluvil jako o revoluci. Naopak mě naštvaly některé změny v OS, kvůli kterým si člověk musí zvykat na jiné a dle mého méně intuitivní ovládání. Na mysli mám třeba Fotky v iOS či Mail v macOS.
Fotogalerie
Roman
Fotogalerie #2
Adam
Červnové WWDC25 přineslo kýžené osvěžení operačních systémů Applu, které byly za ty roky přece jen poněkud nudné. A pokud se podívám na Liquid Glass v iOS 26, baví i po těch třech měsících od dostupnosti ostré verze systému. Baví jak zamykací obrazovka, tak baví veškeré ty grafické hrátky, které tu Apple s tímto „sklem“ provedl, včetně průhledných ikon na ploše. Je to super nepřehledné? Ano. Hledám pořád jednotlivé ikony? Ano. Ale protože to bylo od iOS 7 vlastně stále stejné, jsem za to i rád. Pořád ale nechápu, proč Apple musel zase předělat Fotky, které byly v iOS 18 super, a i když by teď měly být přehlednější, jsou jen více zmatečné. A když už se tu bavíme o softwaru, musím ještě zmínit svou značnou zmatenost z přejmenování Apple TV+ na pouhou Apple TV. Větší hloupost jsem fakt neviděl a neslyšel. Jedno označení tak totiž označuje: streamovací platformu, aplikaci, hardwarový smart-box. A pak si vyberte, když se vás někdo zeptá, jestli používáte Apple TV. Co tím vůbec myslí?
Fotogalerie #3
Amaya
S příchodem plné verze iOS 26 se ve všech možných pádech skloňoval nový design Liquid Glass. Diskutovalo se o něm tak intenzivně, že předchozí problémy se Siri nebo Apple Intelligence na chvíli zdánlivě upadly v zapomnění – minimálně do doby, kdy se začaly objevovat zprávy o odchodech specialistů na AI z Applu do jiných firem. Kromě Liquid Glass se u ostatních jablečných operačních systémů žádné výraznější změny neobjevily, jednalo se spíše o drobnosti, které navíc byly pro uživatele minimálně zpočátku spíše nepříjemné. Apple dále vydal například novou aplikaci Pozvánky, zkomplikoval uživatelům život proklamovaným „zjednodušením“ designu i názvu TV+… a ani letos nenaučil Siri česky.
Fotogalerie #4
Honza
Operační systémy se dočkaly největší designové změny za dlouhou dobu. Někomu se Liquid Glass líbí, některým ne. Člověk si ale zvykne na vše. Jeho nejryzejší podobu vnímám na iOS a iPadOS. Zpočátku to pro mě byla velká změna. Nyní už jsem si zvykl. V iOS 26 mi ale vadí chyby a glitche, které jsem na iOS 18 nevnímal. Občas se mi zasekne obraz či odmítne naklopit na stranu při přehrávání videa. Jsou to na první pohled malé věci, ovšem nikdy se nic podobného nedělo. Doufám tedy, že u budoucích aktualizací se Apple zaměří na vychytávání much. Co naopak musím pochválit je optimalizace iPadOS. Na mém starém iPadu mini 5, v němž tepe A12 Bionic, jede iPadOS 26 překvapivě plynule a Liquid Glass mu skutečně sluší.