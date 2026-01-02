Jak na iPhonu přizpůsobit Ovládací centrum

Chcete mít všechny důležité funkce svého iPhonu vždy po ruce? S iOS 18 je úprava Ovládacího centra snazší než kdy dřív.
Ovládací centrum je skvělý nástroj, jak rychle zapnout Wi-Fi, ztlumit zvuk, nastavit jas obrazovky nebo aktivovat režim Nerušit — a to vše bez nutnosti procházet nastavení. Apple s novým iOS 18 umožňuje, aby si každý uživatel mohl Ovládací centrum přizpůsobit přesně podle svých potřeb. Můžete si vybrat, které funkce tam chcete mít, změnit jejich pořadí a odstranit ty, které nepotřebujete.
Vše se nastavuje přímo v Ovládacím centru. Nemusíte tak složitě hledat v nastavení — stačí pár klepnutí a máte hotovo. Výsledek? Ovládací centrum, které přesně odpovídá vašemu stylu používání telefonu.
Jak si přizpůsobit Ovládací centrum krok za krokem
- Otevřete Ovládací centrum přejetím prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky.
- V levém horním rohu Ovládacího centra klepněte na tlačítko „+“.
- Zobrazí se seznam všech dostupných ovládacích prvků — například Wi-Fi, Bluetooth, jas obrazovky, režim Letadlo, Nerušit a mnoho dalších.
- Vyberte ty, které používáte nejčastěji, a klepnutím je přidejte do Ovládacího centra.
- Pokud chcete nějaký prvek odstranit nebo přesunout, dlouze na něj stiskněte a přetáhněte ho na požadované místo.
- Jakmile máte hotovo, zavřete Ovládací centrum a změny se uloží automaticky.
Fotogalerie
Díky iOS 18 a novějším si můžete Ovládací centrum na iPhonu přizpůsobit tak, aby vám dokonale sedlo. Ať už často zapínáte hotspot, ovládáte chytrou domácnost nebo potřebujete mít po ruce režim Nerušit, všechno máte na dosah ruky — rychle, pohodlně a přesně podle sebe.