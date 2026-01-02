Čeká Apple nejdůležitější rok v jeho historii?

S koncem dnes již loňského roku se začaly čím dál častěji objevovat spekulace o tom, že Apple čeká nejzásadnější rok v jeho historii. Kromě řady zajímavých produktů, včetně některých zcela nových, by se měl dočkat také změn ve vedení. Tou nejzásadnější by měl být odchod CEO Applu, kterým je pochopitelně Tim Cook. Pojďme se tedy nejprve podívat na to, zda Tim Cook v příštím roce Apple opustí, nebo nikoli. I přesto, že většina lidí asi zná pouze Tima Cooka, Steva Jobse a ti, kteří se o historii zajímají více, pak dají dohromady ještě jméno toho chlapíka, který vyhodil Steva z jeho vlastní firmy, věřte nebo ne, Apple během své historie vystřídal celkem sedm mužů na pozici CEO. Tim Cook vede Apple posledních dnes již 15 let a ze společnosti, která měla úžasné produkty, dokázal vybudovat společnost, jež má nejen úžasné produkty, ale také úžasné zisky.
Opustí Tim Cook Apple?
Z pohledu investorů, zaměstnanců i Applu jako takového neexistuje sebemenší důvod Tima Cooka měnit. Navíc pokud by se měl své pozice vzdát, vědělo by o tom ještě výrazně méně lidí než o nových produktech a okruh těchto osob by byl na tak vysokých pozicích, že je v podstatě nesmysl očekávat, že by tato informace jen tak unikla na veřejnost. Jen těžko si lze představit, že by nejvyšší zaměstnanci Applu v hospodě u piva vyprávěli kolemjdoucím, že se Tim chystá do důchodu. Navíc vzhledem k tomu, že by se nejednalo o vynucený odchod – ať už ze zdravotních důvodů, nebo kvůli neuspokojivým výsledkům – je více než pravděpodobné, že by Apple nejprve změnu oficiálně oznámil a k reálné výměně by došlo až dlouhé měsíce poté. Stejně jako tomu bylo například nedávno u Warrena Buffetta, který ve svých 95 letech zamířil k 1. 1. 2026 do důchodu, přičemž svůj odchod avizoval dlouhé měsíce dopředu. Osobně si tedy myslím, že Tim Cook ještě nějakou tu sezónu v Applu vydrží, a já sám jsem za to velmi rád, protože si neumím představit lepšího člověka na jeho pozici.
Představí Apple v roce 2026 zbrusu nové produkty?
Tím zásadním problémem, pokud se budeme bavit o inovacích nebo o tom, zda má Apple skvělé produkty, jsou vždy čísla. Zdá se vám iPhone 17 Pro nejméně inovativním iPhonem v historii? Možná máte pravdu, ovšem na druhou stranu je to také nejprodávanější iPhone v historii. Připadá vám, že Apple Watch už dávno ztratily své kouzlo? Apple je stále nestíhá vyrábět, jak obrovský je o ně zájem. Společnost na konci každého fiskálního roku překonává sama sebe a vydělává rok co rok více a více. Akcionáři jsou nadšení, firma má zisky, o kterých by se jí před deseti lety ani nesnilo, a to, že jsou produkty z pohledu fanoušků mnohem méně zajímavé než dříve, ji tak vlastně nemusí příliš trápit. Přesto si Apple nesmí nechat ujet vlak.
Lidé často nadávají na to, že se Applu nepodařilo prosadit na poli AI a že mu doslova ujel vlak. Problém je ale v tom, že Apple ve své historii jen málokdy vstupoval do již rozjetého vlaku. Místo toho postavil trať, lokomotivu a zkrátka vyrazil tam, kam se zatím nikdo jiný nepodíval. Ty nejúspěšnější produkty, které Apple kdy představil, nebyly produkty v kategoriích, které už fungovaly, ale naopak definovaly zcela nové. Ať už se bavíme o iPodu, iPhonu, AirPods, Apple Watch nebo Macintoshi, všechny tyto produkty vytvořily nové produktové kategorie. Ano, samozřejmě můžete namítnout, že chytré hodinky existovaly i před Apple Watch, ale jejich trh byl natolik malý, že o skutečném trhu se v podstatě ani nedalo mluvit. Aby Apple opět uspěl a předvedl něco zcela inovativního a zásadního, zřejmě se to znovu bude odehrávat na dosud neoraném poli. Půjde o produkt, který zároveň definuje novou kategorii. V případě Vision Pro to bohužel nevyšlo, a tak to bude muset Apple zkusit znovu a lépe. Co vnímám jako problém, je fakt, že se Apple poměrně úzce zaměřil právě na Vision Pro a od jeho představení neuběhla dostatečně dlouhá doba na to, abychom mohli očekávat další zásadní novinku. Z mého pohledu si tak budeme muset ještě minimálně dva roky počkat, než Apple opět představí něco naprosto nového a opravdu zajímavého. Co si však naopak myslím, že může nastat je přestavení drobností, jako byl iPhone Pocket a tak podobně. Apple si vyzkoušel, že tyto věci mají lidé rádi a byl o ně extrémní zájem, navíc jak jsem psal v samostatném článku Recenze iPhone Pocket: Tohle není produkt, tohle je zážitek!, je to produkt, díky kterému se Apple přiblížil mladší generaci.
Přinese iPhone 2026 zásadní inovaci?
Pevně doufám, že ano. Novinek totiž bylo v posledních letech tak málo, že to místy působí, jako by si Apple ty zásadní schovával na nějaký zcela nový model. Osobně si myslím, že největších inovací se dočká iPhone Air. Ten totiž podle mě neskončí kvůli neúspěchu, ale naopak – Apple se inspiruje tím, proč jej lidé nechtějí. Řadu problémů, jako je například absence více fotoaparátů, totiž dokáže Apple poměrně snadno vyřešit. Navíc díky tomu, že je Air na okraji hlavního zájmu, jde o ideální produkt, na kterém může experimentovat. Už dlouho se mluví o telefonu, který bude mít Face ID i přední fotoaparát včetně všech senzorů ukryté pod displejem. Stejně tak se dlouho hovoří o zcela bezportovém telefonu. To vše jsou věci, které se pro Air skvěle hodí. Apple si díky tomu nemusí sahat na to, co mu generuje miliardy dolarů měsíčně, a zároveň může přinášet inovace, které nemusí být chtěné většinou uživatelů, ale přesto jsou důležité a zásadní. Pokud se tedy v letošním roce odehraje nějaká revoluce, neočekával bych ji u iPhonu 18 Pro nebo iPhonu 18, ale spíše bych čekal, že se z iPhonu Air stane telefon, který bude z hlediska přístupu Applu k inovacím tím nejzajímavějším – i když, jak opakuji, se nemusí líbit každému a Apple to od něj zřejmě ani neočekává.