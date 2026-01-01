Víme, kdy odstartuje výroba iPhone 18! Datum uniklo na internet

Přestože je dostupnost zejména základních iPhonů 17 stále mizerná, ve fanouškovském světě Applu už se začíná pozvolna vzhlížet k jejich nástupcům. Start jejich výroby se totiž kvapem blíží, tedy alespoň podle slov spolehlivého leakera Fixed Focus Digital. Ten přišel nedávno s velmi přesnou předpovědí toho, kdy by měla výroba novinek odstartovat, tedy minimálně v testovacím režimu.
Fotogalerie
Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že má Apple start testovací výroby iPhone 18 naplánován hned po skončení čínského nového roku, jehož oslavy jsou naplánované na úterý 17. února 2026 až úterý 3. března 2026. Ve středu 4. března 2026 by tedy měly fabriky dodavatelů Applu nastartovat výrobní linky a začit z nich pomalu chrlit první iPhony 18 v rámci testovací výroby. Zda se tak stane či nikoliv samozřejmě ale ukáží až následující týdny, které by měly více odhalit přípravy Applu na tento krok. Tak či tak, ze strany Applu se ve výsledku nejedná o nic neobvyklého. Start výroby jeho produktů s několikaměsíčním předstihem od premiéry je totiž naprostým standardem, na který jsme roky zvyklí.