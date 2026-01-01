Nejlepší fitness aplikace, které nám pomohou dodržet novoroční předsevzetí

Vánoce jsou za námi a jistě se chcete dostat zpět do formy. Buď můžete jít do posilovny a nebo můžete být fit pomocí několika fitness aplikací. Hledáte správné jídlo? Nebo si chcete zaběhat a zaznamenávat si svoje úspěchy? I cvičení s vlastním tělem se dá dělat z pohodlí domova. My pro vás máme tipy na pět fitness aplikací, které vám pomohou proměnit vánoční energii ve zdravý životní styl.
Nike Training Club
S aplikací Nike Training Club si můžete užít pocit, jako byste měli profesionální trenéry přímo ve svém telefonu. Nabízí pestrý výběr cvičení, od uklidňující jógy až po intenzivní silový trénink. Vánoční atmosféru tak snadno obohatíte třeba 20minutovým funkčním cvičením, které zvládne opravdu každý. Ať už chcete posílit svaly, zlepšit fyzičku, nebo vyrovnat energii po svátečním hodování, tato aplikace bude vaším spolehlivým pomocníkem.
Kalorické tabulky
Jestli jste o svátcích podlehli kouzlu vanilkových rohlíčků nebo smažených řízků, aplikace Kalorické tabulky vám pomůže vrátit se do rovnováhy. Tato česká aplikace je skvělá pro všechny, kdo chtějí mít kontrolu nad svým jídelníčkem. Stačí si zapisovat své denní porce a aplikace se postará o výpočet kalorií, živin a doporučeného příjmu. Díky funkci skenování čárových kódů si navíc snadno přidáte i balené vánoční dobroty do svého přehledu. Praktický nástroj, který vás nasměruje k lepším stravovacím návykům bez potřeby držet přísné diety.
Seven: 7 Minute Workout
Pokud si mezi přípravami na Nový rok najdete chvilku na pohyb, aplikace Seven je ideálním pomocníkem. Nabízí rychlé a intenzivní sedmiminutové tréninky, které zvládnete kdekoli, třeba i vedle složeného vánočního stromku. Nepotřebujete žádné vybavení ani spoustu času, jen chuť rozhýbat tělo. Tyto krátké, ale účinné cviky vám pomohou zlepšit kondici a nastartovat metabolismus, aniž byste museli narušit sváteční pohodu.
Strava: Run, Bike, Hike
Po vánočních večírcích si připadáte jako nehybný sněhulák? Aplikace Strava je skvělý společník pro běhání, jízdu na kole nebo dlouhé zimní procházky. Sleduje vaše trasy, aktivity a nabízí komunitní výzvy, které vás udrží v pohybu i během chladných dnů. Můžete si plánovat vlastní tréninkové trasy nebo se inspirovat těmi, které sdílejí ostatní. Každý krok nebo šlápnutí do pedálů vás přiblíží nejen k lepší kondici, ale i k tomu, aby vánoční dobroty postupně zmizely.
MyFitnessPal
MyFitnessPal je perfektní společník pro každého, kdo chce žít zdravěji a mít své stravování pod kontrolou. Tato aplikace vám pomůže sledovat kalorický příjem, plánovat jídelníček a nezapomíná ani na podporu pohybu. Je to, jako byste měli výživového poradce a osobního trenéra vždy po ruce. Spočítá každý plátek vánočky i porci bramborového salátu a motivuje vás k tomu, abyste do nového roku vstoupili s lepší kondicí a zdravějšími návyky.