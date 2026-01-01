Zavřít reklamu

Nejlepší aplikace na měření alkoholu v krvi

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Podrobný přehled nabízí Alkoholmetr.cz

Pro ty, kdo mívají delší večírky nebo slaví poctivě několik hodin, je vhodnou volbou služba Alkoholmetr.cz. Web umožňuje sledovat konzumaci alkoholu velmi detailně a přehledně ji zobrazit v grafech.

Stačí vyplnit několik základních údajů, jako je vaše hmotnost, pohlaví a časový rámec, během kterého jste pili. Následně vyberete konkrétní nápoje a jejich množství — databáze je poměrně široká, takže můžete zadat vše od vína přes míchané drinky až po panáky.
Výsledkem je graf s odhadem aktuální hladiny alkoholu a s přibližným časem, kdy budete opět „fit“ pro řízení. Velkou výhodou je také plná optimalizace pro mobilní zařízení.

Alkoholmetr.cz Alkoholmetr.cz
Alkoholmetr.cz2 Alkoholmetr.cz2
Alkoholmetr.cz1 Alkoholmetr.cz1
Alkoholmetr web Alkoholmetr web 4
Alkoholmetr web Alkoholmetr web 1
Alkoholmetr web Alkoholmetr web 3
Alkoholmetr web Alkoholmetr web 2
Vstoupit do galerie

Bezpečná cesta: alkoholové výpočty i pomoc s dopravou

Pokud nechcete jen sledovat hladinu alkoholu, ale rovnou najít i bezpečný způsob, jak se dostat domů, může vám pomoci Bezpečná cesta. Funguje podobně jako Alkoholmetr, ale přidává něco navíc — přehled možností přepravy.

Když aplikace vyhodnotí, že řízení není bezpečné, nabídne vám taxi či veřejnou dopravu, takže se domů dostanete pohodlně a bez rizika. Tato kombinace výpočtů a praktických rad z ní dělá ideálního průvodce pro všechny, kdo chtějí slavit bez starostí.

Bezpecnecesty Bezpecnecesty
Bezpecnecesty2 Bezpecnecesty2
Bezpecnecesty1 Bezpecnecesty1
Vstoupit do galerie

Rychlý orientační přehled nabízí Alkohol Kalkulačka

Pro okamžitý výpočet hladiny alkoholu bez zbytečných kroků je tady mobilní aplikace Alkohol Kalkulačka. Hodí se třeba ve chvíli, kdy si u televize nalejete sklenku sektu a jen chcete vědět, jak si stojíte.

Zadáte typ a množství vypitého alkoholu, doplníte hmotnost a další základní údaje — během okamžiku získáte orientační výsledek. Aplikace se hodí pro rychlou kontrolu během večera, aniž byste museli složitě vypisovat celou historii konzumace.

Alkohol_app alcohol consumption tracker interface
alcohol consumption tracker settings alcohol consumption tracker settings
alcohol consumption bar chart alcohol consumption bar chart
unit conversion settings interface unit conversion settings interface
Vstoupit do galerie

Na techniku ale nespoléhejte na sto procent

Ať už zvolíte sledování přes aplikaci, nebo výpočet ve webovém prohlížeči, mějte na paměti, že žádný z těchto nástrojů nenahradí skutečné měření. Výsledky jsou pouze orientační a mohou se od reálných hodnot výrazně lišit podle metabolismu, zdravotního stavu i toho, co jste během dne jedli.

Nejspolehlivější způsob, jak mít jistotu? Při plánování jízdy nesáhnout po alkoholu vůbec. A když už se přece jen rozhodnete slavit naplno, taxi nebo MHD vás domů dopraví bezpečněji než vlastní auto.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.