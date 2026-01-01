Jak jednoduše zrychlit iPhone

Zavřít reklamu

Ať už jste právě rozbalili pod stromečkem nový iPhone, nebo máte doma spolehlivý starší model, který občas ztrácí dech, pár jednoduchých úprav dokáže přinést znatelné zlepšení. Mnoho funkcí, které zvyšují vizuální efekt nebo komfort používání, zároveň vyžaduje systémové prostředky. Když je lehce upravíte, dáte svému zařízení prostor volněji dýchat a pracovat svižněji.

Níže najdete několik praktických kroků, které můžete provést hned teď — a v libovolném pořadí.

Omezení pohybových efektů

Různé animace, přechody a vizuální dynamika tvoří příjemný dojem z celého systému, ale zároveň využívají část výkonu. Pokud máte pocit, že váš iPhone reaguje pomaleji, zkuste animace omezit.
Otevřete Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb a zapněte volbu Omezit pohyb. Uživatelské rozhraní bude působit o něco jednodušeji, ale systém má pak více prostoru pro důležitější operace.

Zpristupneni omezit pohyb Zpristupneni omezit pohyb 1
Zpristupneni omezit pohyb Zpristupneni omezit pohyb 2
Zpristupneni omezit pohyb Zpristupneni omezit pohyb 3
Zpristupneni omezit pohyb Zpristupneni omezit pohyb 4
jak zrychlit iphone omezit-pohyb-zpristupneni-ios16-1
jak zrychlit iphone omezit-pohyb-zpristupneni-ios16-2
jak zrychlit iphone omezit-pohyb-zpristupneni-ios16-3
jak zrychlit iphone omezit-pohyb-zpristupneni-ios16-4
iOS Zpristupneni omezit pohyb 1 iOS Zpristupneni omezit pohyb 1
iOS Zpristupneni omezit pohyb 2 iOS Zpristupneni omezit pohyb 2
iOS Zpristupneni omezit pohyb 3 iOS Zpristupneni omezit pohyb 3
Promazání mezipaměti Safari

Pomalé načítání webů nebo celkově unavené chování prohlížeče může souviset s tím, že Safari shromažďuje historii a data z navštívených stránek. Vymazání mezipaměti může telefon citelně odlehčit.
Najdete to v Nastavení -> Aplikace → Safari → Smazat historii a data stránek. Odstraní to nejen historii, ale i cookies a další uložené informace, které mohou časem zpomalovat načítání.

safari cache ios11 safari-cache-ios11
safari cache ios12 safari-cache-ios12
safari cache ios13 safari-cache-ios13
Deaktivace aktualizací aplikací na pozadí

Mnoho aplikací obnovuje svá data, i když je právě nepoužíváte. Je to pohodlné, ale na starších modelech může tato aktivita spotřebovávat výkon i baterii. V Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí si můžete přesně vybrat, které aplikace mají mít tuto možnost aktivní. U těch, které nepotřebují být neustále aktuální, se vyplatí aktualizace vypnout.

iOS data aktualizace na pozadi 1 iOS data aktualizace na pozadi 1
iOS data aktualizace na pozadi 2 iOS data aktualizace na pozadi 2
iOS data aktualizace na pozadi 3 iOS data aktualizace na pozadi 3
iOS data aktualizace na pozadi 1 iOS data aktualizace na pozadi 1
iOS data aktualizace na pozadi 2 iOS data aktualizace na pozadi 2
iOS data aktualizace na pozadi 3 iOS data aktualizace na pozadi 3
Snížení průhlednosti

Poloprůhledné prvky působí elegantně, ale jsou náročnější na vykreslení. U starších zařízení může jejich vypnutí přinést okamžité zlepšení plynulosti. V Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu stačí aktivovat Snížit průhlednost. Systém pak nahradí některé efekty solidními barvami, které šetří výkon.

iOS Snizit pruhlednost iOS Snizit pruhlednost
snizit pruhlednost1 snizit_pruhlednost1
snizit pruhlednost2 snizit_pruhlednost2
snizit pruhlednost3 snizit_pruhlednost3
snizit pruhlednost4 snizit_pruhlednost4
Vypnutí automatických aktualizací aplikací

Aplikace je dobré udržovat aktuální, ale ne vždy je nezbytné, aby systém pravidelně kontroloval dostupné aktualizace v pozadí. Starší iPhone může mít díky vypnutí automatických aktualizací o něco lehčí režim.
Postup najdete v Nastavení → App Store, kde přepněte Aktualizace aplikací do vypnuté polohy. Aktualizace pak budete provádět ručně přímo v App Storu.

iOS Aktualizace aplikaci App Store 1 iOS Aktualizace aplikaci App Store 1
iOS Aktualizace aplikaci App Store 2 iOS Aktualizace aplikaci App Store 2
iOS Aktualizace aplikaci App Store 3 iOS Aktualizace aplikaci App Store 3
