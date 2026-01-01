Apple testoval barevné AirPods! Z těchto variant jsme mohli vybírat

AirPods jsou de facto synonymem bezdrátových sluchátek, tedy minimálně v posledních několika letech a vzhledem k jejich skvělé funkčnosti v rámci Apple ekosystému, kvalitnímu zvuku či slušné výdrži baterie se této skutečnosti vlastně ani nedá divit. Někteří uživatelé však mají Applu prakticky od první generace jeho bezdrátových sluchátek za zlé, že je dělá (s výjimkou AirPods Max) jen v jedné – bílé – barevné variantě. Jak se však nyní zdá, jen bílé AirPods být již dávno nemusely.
Fotogalerie
V minulosti spolehlivý leaker Kosutami totiž na svém účtu na X zveřejnil před pár desítkami hodin snímky prototypů AirPods 1. generace, které si svou premiéru odbyly v roce 2016 po boku iPhonů 7 coby prvních modelů bez 3,5mm jack konektoru. A zatímco tvarově jsou tato sluchátka shodná s tím, co známe z pultů obchodů, jejich pouzdra nejsou bílá, ale zářivě růžová a žlutá. Jedná se tedy o tytéž barvy, které Apple využil třeba u iPhonů 5C v minulosti, což je poměrně zajímavé. Jak nicméně všichni víme, žádné takové AirPods nikdy v minulosti nedorazily a je otázkou, zda do budoucna přeci jen jiné než bílé verze dorazí. Apple si ale evidentně s myšlenkou barevných pouzder pohrával, když má barevné prototypy.