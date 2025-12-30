TOP 10 aplikací, které by neměly chybět ve vašem Macu

Na App Storu i mimo něj je možné narazit na ohromné množství softwaru, který dokáže uživateli usnadnit práci, zvýšit jeho produktivitu a napomoci ke skvělým výstupům. Nabídka je natolik široká, že někdy může být poměrně obtížným úkolem se v ní zorientovat. Zde nabízíme několik užitečných tipů z praxe ve stručném výčtu 10 aplikací, o které by váš Mac neměl být ochuzen.
Pixelmator Pro
Na rozdíl od předchozích tipů je Pixelmator Pro robustní nástroj, který se hodí pro práci s fotografiemi i tvorbu grafiky. Je navržen tak, aby skvěle zapadl do vizuálního stylu macOS. Ať už potřebujete jednoduše oříznout několik fotek z dovolené, nebo se chcete pohrát s vyvážením bílé a expozicí, tento software vám nabídne potřebné nástroje.
Pixelmator Pro bychom mohli přirovnat k Adobe Photoshopu a Lightroomu v jednom. Nabízí širokou škálu nástrojů, včetně rychlého odstranění pozadí nebo identifikace objektů. I když je nabídka nástrojů velmi rozsáhlá, uživatel se v ní neztratí, což usnadňuje i možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní.
Pixelmator Pro si můžete pořídit na App Store za 1290 Kč. Možná se to na první pohled může zdát jako větší investice, ale vzhledem k širokému využití a schopnostem aplikace, a navíc jednorázovému nákupu, to rozhodně stojí za zvážení. Na stránkách vývojáře je k dispozici 7denní zkušební verze, díky níž si můžete sílu Pixelmatoru vyzkoušet zdarma. A pokud chcete používat aplikaci i na iPhonu nebo iPadu, je k dispozici verze za 249 Kč.
Magnet
Magnet je malá, nenápadná aplikace, která se umístí v horní liště macOS a pomůže vám efektivně spravovat okna při práci. S její pomocí můžete snadno přetahovat okna na požadované místo, nebo využít přizpůsobitelné klávesové zkratky. Stačí například přetáhnout okno na pravou stranu a automaticky se přisadí k pravé polovině obrazovky, nebo ho můžete roztáhnout na celý displej pohybem nahoru, a tak dál.
Okna můžete také přehazovat kliknutím na ikonu v horní liště, kde máte přístup k nastavení. Pokud chcete nějakou aplikaci vyloučit z ovládání oken, můžete ji jednoduše označit volbou „ignorovat“. Aplikace je k dispozici na App Store za 199 Kč, což je vynikající investice, pokud jde o efektivitu práce s okny a celkovou produktivitu.
Purple Tree
Když vám po nějaké době „záhadně“ mizí místo na disku, určitě oceníte aplikaci Purple Tree. Ta rychle a přehledně proskenuje vámi vybranou složku a poskytne zpětnou vazbu v grafické podobě, která zobrazuje strukturu úložiště. Identifikuje největší soubory a barevně odlišuje různé typy obsahu, jako jsou obrázky, hudba, filmy a další.
Výsledky můžete procházet stejně jako v souborovém manažeru. Zjistit, které složky zabírají nejvíce místa, je velmi jednoduché. K tomu přidejte funkce pro vyhledávání, zobrazení a správu duplicitních souborů nebo možnost vyloučit určité oblasti disku ze skenování pro zrychlení procesu. A za 79 Kč na App Store jde o skvělou investici.
Amphetamine
Amphetamine je jednoduchá, ale velmi užitečná aplikace, jejímž hlavním úkolem je zabránit vašemu Macu usnout. To se hodí při stahování větších souborů, přístupu k obsahu zařízení v domácí síti nebo při vzdáleném připojení. I když můžete tento režim změnit v nastavení macOS, vyžaduje to několik kroků a opakování, kdykoliv chcete něco upravit.
S Amphetamine v horní liště můžete snadno nastavit, kdy a za jakých podmínek váš Mac smí usnout. Můžete to přizpůsobit časovému období, spuštěné aplikaci nebo dokončení stahování souboru. Aplikace nabízí široké možnosti nastavení, jako je volba, zda a po jaké době se spustí šetřič obrazovky, nebo možnost vybrat disky, které nemají přejít do režimu spánku. Amphetamine je k dispozici zdarma na App Store.
The Unarchiver
Pokud potřebujete rozbalit zazipovaný soubor, přílohu nebo archiv rar, The Unarchiver je přesně to, co hledáte. Tato aplikace podporuje širokou škálu formátů, jako jsou 7-zip, Tar, Gzip, Bzip2 a mnoho dalších, včetně diskových obrazů ISO a BIN, nebo některých instalačních souborů Windows (.exe).
Pro využití stačí kliknout pravým tlačítkem myši na komprimovaný soubor a vybrat možnost otevřít v aplikaci The Unarchiver. Můžete ji také nastavit jako výchozí nástroj pro rozbalování souborů, takže je můžete otevírat jednoduše pomocí klávesové zkratky cmd+o nebo dvojklikem. Aplikace je zdarma ke stažení na App Store.
Dropover
Dropover je nenápadný, ale velmi užitečný nástroj pro práci se soubory. Určitě jste se už setkali s tím, že jste potřebovali vytvořit kompilaci z různých zdrojů, jako například složku s obrázky z koncertu, písněmi a popisem akce, nebo soubor s výběrem fotografií z dovolené, kdy každý soubor byl v jiné složce. V takových případech je nutné neustále otevírat původní složky a ručně kopírovat soubory, což je časově náročné.
S Dropover je tento proces mnohem jednodušší. Stačí vybrat soubor nebo složku, trochu s ním pohýbat a objeví se čtverec (označovaný jako „shelf“), kam můžete soubory libovolně vkládat. Jakmile máte vše připraveno, můžete soubory rychle přesunout pomocí jednoduchého přetažení nebo je nahrát na Dropbox nebo iCloud. Aplikace podporuje i vícenásobné rozdělení, kde jeden shelf můžete připnout k okraji obrazovky a do druhého přidávat soubory. V nastavení si můžete přizpůsobit klávesové zkratky nebo vyloučit konkrétní aplikace z procesu.
Dropover je zdarma k dispozici na App Store a možnost eliminovat časový limit získáte zakoupením jednorázové licence Pro za 129 Kč.
Resize Master
Určitě jste se už setkali se situací, kdy vám někdo poslal fotografie z výletu do hor ve skvělém rozlišení s požadavkem, abyste je umístili na web nebo poslali e-mailem, ale každý snímek měl 10, 15 nebo i 20 MB, což není ideální pro sdílení ani pro webové stránky.
Samozřejmě, můžete každou fotografii otevřít v editoru nebo v aplikaci Náhled na Macu a manuálně ji zmenšit, ale Resize Master to dokáže udělat za vás s celou složkou plnou fotografií. Umožňuje nastavit rozlišení, kvalitu i případný ořez, a také se postará o metadata, můžete je zkopírovat, nebo je úplně ignorovat. Navíc si můžete přidat tag fotografa s copyrightem a upravit formát snímků na jpeg, tiff nebo png. Pokud potřebujete, můžete dokonce dávkově přidat vodoznak. Resize Master je k dispozici zdarma na App Store.
Friendly Streaming
Friendly Streaming je malá, ale šikovná aplikace, která slouží jako vše v jednom pro různé streamovací služby, ať už jde o Netflix, Disney+, YouTube nebo SoundCloud. Tento prohlížeč je zaměřený na konzumaci multimediálního obsahu, ale můžete ho využít i jako přehrávač pro lokální soubory.
Aplikace nabízí různé vychytávky, jako je možnost nastavení průhlednosti okna, úprava jasu, saturace či kontrastu, a také funkci PiP (obraz v obraze). Friendly Streaming je zdarma, ale pokud chcete podpořit vývojáře a získat několik vylepšení, můžete zvolit dýško ve výši 49, 129 nebo 249 Kč. Tento praktický multimediální prohlížeč je k dispozici na App Store.
Aplikaci Friendly Streaming stáhnete zde
VLC
Mezi nejuniverzálnější a nejrychlejší přehrávače médií rozhodně patří VLC. Tento nástroj se zaměřuje na podporu co nejširšího spektra formátů zvukových a video souborů, což znamená, že přehraje téměř cokoli. Navíc nabízí široké možnosti přizpůsobení a různé rozšíření, například vyhledávání titulků, poslech internetových rádií a další.
VLC je skutečně silný nástroj, který ukrývá celou řadu funkcí, včetně pokročilých nastavení pro zvuk a obraz, nebo audio a video konvertoru. Velkou výhodou je, že je dostupný na téměř všech platformách. A co je nejlepší, VLC je zdarma a můžete si ho stáhnout na stránkách videolan.org.
Ampado PRO
Pokud nejste fanoušky streamovacích služeb a místo toho máte rozsáhlejší sbírku hudby na disku nebo domácím NAS, Ampado je skvělý přehrávač zvukových souborů, který vám umožní přetáhnout složku nebo soubor a ihned začít poslouchat. Nabízí 10pásmový grafický ekvalizér, vizualizér, přizpůsobitelné rozhraní a možnost exportu souborů do formátů MP3 a WAV.
Kromě toho má funkce jako automatické pokračování, náhodný výběr, stereo vyvážení a jednoduché ovládání hlasitosti nebo ztlumení jedním kliknutím. K dispozici je bezplatná verze, ale pokud chcete plný přístup k funkcím, verze PRO, která stojí jednorázově 129 Kč na App Store, rozhodně stojí za zvážení.