TOP 10 aplikací, které by neměly chybět ve vašich Apple Watch

Strava
Věnujete se pravidelně běhu, jízdě na kole nebo podobným aktivitám? Pokud ano, možná používáte nativní aplikaci Cvičení pro jejich monitorování. Co ale dělat, pokud vám tato aplikace úplně nevyhovuje a hledáte jinou alternativu pro chytré hodinky? V takovém případě by vás mohla zaujmout aplikace Strava. Jde o oblíbený nástroj, který si získal popularitu hlavně mezi sportovci. Nabízí nejen sledování aktivit, ale také možnost soutěžit s ostatními, což přispívá k motivaci.
Aplikaci si můžete stáhnout zdarma, ale pokud zvolíte prémiovou verzi, získáte přístup k pokročilejším funkcím, jako je tvorba tréninkových plánů nebo sledování širší škály sportovních aktivit. Prémiová verze funguje na bázi předplatného, které lze platit měsíčně nebo ročně.
AutoSleep Track Sleep
Apple Watch jsou vybavené řadou užitečných senzorů, které vám umožňují poměrně přesně sledovat vaše fyzické aktivity i zdravotní údaje, včetně spánku. Jak ale určitě víte, nativní funkce pro monitorování spánku není zrovna nejlepší. Pokud hledáte kvalitní alternativu, rozhodně vám doporučujeme aplikaci AutoSleep Track Sleep, která se osvědčila jako skvělý nástroj pro detailní analýzu spánku.
Tato aplikace vám nejen ukáže, jak dlouho jste spali a kdy, ale zároveň sleduje i kvalitu vašeho spánku, kterou zobrazuje pomocí kroužků, podobně jako u nativní aplikace Aktivity a Kondice. To vám poskytne rychlý přehled a pomůže zjistit, jestli je váš spánek dostatečně kvalitní, nebo jestli byste na něm měli zapracovat. AutoSleep Track Sleep dokáže také změřit dobu, jak dlouho vám trvá usnout, a nabízí spoustu dalších funkcí. Všechny údaje pak můžete sledovat ve své iPhone aplikaci. Cena aplikace je 129 Kč, což je vzhledem k jejím funkcím skvělá investice. Doporučujeme ji každému, kdo chce mít lepší přehled o svém spánku.
MiniWiki
Jste student? Pak je dost pravděpodobné, že jedním z vašich nejlepších pomocníků je Wikipedia. Tato internetová encyklopedie už nesčetněkrát zachránila studenty a pomohla jim vrátit se zpět na správnou cestu. Wikipedii můžete snadno otevřít na jakémkoli zařízení, ať už na Macu, iPhonu, iPadu nebo jiných platformách. Věděli jste ale, že ji můžete mít i na svých Apple Watch?
S tím vám pomůže aplikace MiniWiki. Díky ní můžete mít přístup k obsahu této nekonečné encyklopedie přímo na svém zápěstí a číst ji kdykoliv a kdekoliv. Aplikace je k dispozici zdarma, ale pokud se rozhodnete pro prémiovou verzi, získáte například možnost ukládání článků pro offline čtení a další praktické funkce.
Stocard
Aplikace Stocard asi není třeba dlouze představovat. Tento šikovný nástroj vám umožní uchovávat všechny vaše věrnostní karty v digitální podobě. V dnešní době má téměř každý obchod, fastfood, čerpací stanice nebo jiná pobočka svou vlastní věrnostní kartu, a kdybyste je měli všechny nosit v peněžence, pravděpodobně by se tam nevešly. Stocard tento problém elegantně řeší, stačí karty nahrát do aplikace, a pak máte vždy po ruce příslušný čárový kód. A to dokonce i na svých Apple Watch. Některé karty navíc můžete přidat přímo do nativní aplikace Peněženka.
Pocket Bandit
Apple Watch nejsou jen pro aplikace, můžete si na nich zahrát i zajímavé hry. Jednou z nich je Pocket Bandit, která je ideální pro chvíle, kdy si potřebujete na chvíli odpočinout, ale telefon není po ruce. Ve hře se vžijete do role zloděje, který se snaží vykrádat sejfy plné cenností. S každým úspěchem však hra nabírá na obtížnosti, dokud neuděláte chybu. Jakmile se něco nepovede, čekají vás policajti. Hra se ovládá pomocí digitální korunky a nabízí spoustu zábavy, která vás rozhodně zabaví na dlouhou dobu.
Shazam
Určitě jste už zažili situaci, kdy ve vašem okolí hrála skvělá hudba, kterou jste neznali, a chtěli jste zjistit, o jakou skladbu nebo interpreta jde. Přesně s tím vám pomůže aplikace Shazam, která je dostupná už řadu let a těší se celosvětové popularitě. Díky kombinaci mikrofonu a internetového připojení dokáže Shazam téměř okamžitě rozpoznat přehrávanou hudbu a umožní vám ji uložit do vaší knihovny na Apple Music nebo Spotify.
A co když nemáte připojení k internetu? Ani to není problém, Shazam záznam uloží a skladbu rozpozná, jakmile se znovu připojíte online. Díky tomu vám nic neunikne. Velkou výhodou je také podpora Apple Watch, takže nemusíte vytahovat telefon, vše zvládnete rychle a pohodlně přímo na svých hodinkách.
Textify – Watch Keyboard
Jakmile vám na Apple Watch dorazí zpráva, můžete na ni okamžitě reagovat. K dispozici máte dvě možnosti, buď odpovíte pomocí emoji, nebo zprávu nadiktujete. Ta se následně odešle buď jako přepis vašich slov, nebo jako zvuková zpráva. Co ale dělat, když emoji nejsou dostatečné a nemůžete mluvit nahlas? Bohužel, možnost kreslení písmen je podporována pouze v angličtině.
Naštěstí existuje řešení v podobě aplikace Textify – Watch Keyboard, která vám umožní používat tradiční QWERTY klávesnici přímo na vašich Apple Watch. Díky tomu můžete rychle napsat zprávu bez nutnosti používat emoji nebo diktování. Aplikace má ale jednu podmínku, funguje pouze s nativní aplikací Zprávy. Na aplikace jako Messenger nebo WhatsApp ji tedy využít nemůžete.
Spark
Na vašich Apple Watch by rozhodně neměl chybět kvalitní e-mailový klient. Pokud vám nativní Mail nevyhovuje, určitě byste měli vyzkoušet velmi populární aplikaci Spark. Tato aplikace nabízí široké možnosti pro správu a tvorbu e-mailů, přizpůsobení prostředí a řadu dalších užitečných funkcí pro spolupráci nebo hromadnou korespondenci. Můžete například využít sdílené schránky a mnoho dalších skvělých vychytávek. Spark rozhodně stojí za vyzkoušení.
Notebook
Většina nativních aplikací od Apple funguje na Apple Watch bez problémů, ale Poznámky zatím bohužel nepatří mezi ně. Naštěstí existuje skvělá alternativa v podobě aplikace Notebook. Ta vám na vašich Apple Watch umožní nejen procházet a upravovat poznámky, ale také je sdílet nebo vytvářet nové. Aplikace je multiplatformní a nabízí automatickou synchronizaci mezi všemi vašimi zařízeními, což vám usnadní práci.
Microsoft PowerPoint
Pokud často prezentujete, pravděpodobně dobře znáte aplikaci Microsoft PowerPoint, která je součástí kancelářského balíčku Office. Jde o jedno z nejoblíbenějších řešení pro tvorbu prezentací. Co kdybyste ale prezentování posunuli na novou úroveň? V tomto vám mohou pomoci vaše Apple Watch. S aplikací Microsoft PowerPoint pro Apple Watch můžete ovládat prezentaci přímo ze zápěstí a snadno přepínat mezi jednotlivými snímky. Je to skvělý doplněk, který vám usnadní práci při prezentování.
Aplikaci Microsoft PowerPoint stáhnete zde