Nejlepší seriály na Disney+ na vánoční volno

Vánoční volno vybízí ke sledování všemožných seriálů. Disney+ nemá, co se seriálů týče, příliš mnoho pořadů s ryze vánoční tematikou, což ale vůbec nevadí. Jelikož je volno dlouhé, můžete si vybrat jakýkoli seriál, který jste třeba nějakou dobu opomíjeli (a to i kvůli mnohosti epiziod). Pojďme se na některé skvělé (komediální) seriály podívat.
Jak jsem poznal vaši matku
Legendární sitcom, který sleduje partu přátel v New Yorku a jejich životní eskapády. Hlavní postavou je Ted Mosby, který svým dětem vypráví příběh o tom, jak poznal jejich matku. Seriál nabízí kombinaci humoru, emocí a nezapomenutelných postav, jako jsou Barney, Marshall, Lily a Robin. Perfektní volba pro chvíle oddechu a smíchu během vánočních prázdnin.
Buffy, přemožitelka upírů
Kultovní seriál, který spojuje prvky hororu, fantasy a dramatu. Buffy Summers je mladá dívka s osudem přemožitelky, která bojuje proti upírům, démonům a dalším nadpřirozeným silám. Příběh je plný napínavých momentů, emocionálních zvratů a ikonických postav, které si fanoušci zamilovali.
Zoufalé manželky
Temně humorný seriál sleduje životy čtyř žen z předměstí, jejich radosti, trápení a skrytá tajemství. Zápletky jsou plné dramat, humoru i napětí, a během každé epizody se dozvídáme nové podrobnosti o zdánlivě dokonalém životě v ulici Wisteria Lane. Ideální na dlouhé zimní večery.
Simpsonovi
Nejdelší animovaný seriál všech dob, který sleduje rodinu Simpsonových a jejich absurdní život v městečku Springfield. Díky nespočtu epizod a nesmrtelnému humoru je tento seriál skvělou volbou pro celou rodinu, která si během prázdnin může užít pořádnou dávku smíchu.
Griffinovi
Další skvělý animovaný seriál, který se točí kolem rodiny Griffinových a jejich nezvyklých dobrodružství. Ostrý humor, satirické narážky a bizarní situace zaručují, že se během každé epizody skvěle pobavíte. Seriál je ideální volbou pro dospělé diváky, kteří hledají něco odlehčeného.
Futurama
Od tvůrců Simpsonových přichází tento kultovní sci-fi animovaný seriál. Příběh sleduje doručovatele Frye, který se probudí v roce 3000 a musí se přizpůsobit novému životu ve společnosti robotů, mimozemšťanů a technologických divů. Seriál nabízí chytrý humor, originální příběhy a spoustu nezapomenutelných momentů.
Chirurgové
Dramatický seriál, který sleduje životy chirurgů v nemocnici Seattle Grace. Příběhy lékařů, jejich profesní i osobní výzvy a silné emocionální momenty dělají z tohoto seriálu jedinečný zážitek. Vhodná volba pro diváky, kteří mají rádi dojemné a napínavé příběhy plné lidskosti a lásky.
Jmenuju se Earl
Slavný americký sitcom o drobném zlodějíčkovi a podvodníkovi z maloměsta, který sice vyhrál značné peníze v loterii, ale vítězný los ztratil, když ho srazilo auto. Podaří se mu všechno napravit?