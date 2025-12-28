Jak je vyřešit tyto nejčastější problémy s Apple Watch

Našli jste pod stromečkem vysněné chytré hodinky od Applu? Pravděpodobně jste byli hodní, protože Apple Watch náramně padnou k vašim ostatním Apple zařízením. Připravili jsme pro vás kouzelný vánoční průvodce plný řešení na nejčastější problémy, se kterými byste se mohli setkat. S těmito tipy budete připraveni na téměř každou závadnou situaci. Připravte si horký čaj, své nové hodinky a pojďme se připravit na jakoukoliv budoucí možnou závadu.
Časté přehřívání Apple Watch
Pokud máte pocit, že jsou vaše hodinky až příliš horké, může jít o přetížení systému nebo intenzivní používání. Prvotní rada zní v takovém případě jasně: zavřete nepoužívané aplikace. Rádi vám poradíme, jak na to:
- Stiskněte dvakrát digitální korunku, přejděte na aplikace a zavřete ty, které nepotřebujete.
Dále se určitě vyhněte nabíjení na přímém slunci nebo v příliš teplém prostředí. Za přehříváním může teoreticky stát i využívání vadné nabíječky, takže není od věci zkontrolovat a případně vyměnit právě tu. Apple Watch jako takové se totiž samy od sebe přehřejí jen těžko a když už by se tak stalo, pravděpodobně půjde o hardwarový problém, který sami doma nevyřešíte.
Hodinky se náhodně restartují
Ačkoliv to není normální jev, občas se mohou hodinky samovolně restartovat. Tento problém by mohla vyřešit aktualizace systému, popřípadě vymazání nepotřebných aplikací. Jako prevenci lze restartovat i samotný iPhone, se kterým jsou hodinky provázané. Z našich zkušeností víme, že tato „medicína“ s největší pravděpodobností problémy vyřeší. Pokud však nepomůže ani restart, pak už je na řadě pouze tovární nastavení.
Nesprávné sledování cvičení?
Plánujete využít svátky k aktivnímu startu a Apple Watch vám mají být kouzelným trenérem? Pokud sledují váš pohyb nepřesně, zkontrolujte, zda vám sedí na zápěstí pevně a například se na něm moc nepohybují, kvůli čemuž by mohlo docházet třeba k občasnému náhodnému zamčení. Aktualizace watchOS také často dělají zázraky, aby vše krásně šlapalo. Bohužel, víc tipů na řešení tohoto problému úplně není, jelikož toho aplikace jako taková nabízí z uživatelského hlediska dost málo, co se přizpůsobení a oprav týče.
Baterie mizí nadměrnou rychlostí?
Mizí vaše baterie rychleji, než byste očekávali? Prevencí může být například snížení jasu, vypnutí nevyžádaných funkcí jako například GPS nebo upozornění od nepoužívaných aplikací. Funkci „Always on Display“ zkuste vypnout a ponechat pouze na sváteční chvíle. Tyto triky by mohli chytrým hodinkám přidat alespoň několik málo hodin používání. Zkusit můžete také zapnutí úsporného režimu.
Pokud ani to nepomůže, buď máte co do činění se softwarovou chybou, nebo s baterií, která už má to nejlepší za sebou. V prvním případě můžete doufat v opravu skrze softwarový update. Ve druhém pak nezbude nic jiného než vyměnit baterii, popřípadě celé hodinky.
Notifikace si dělají, co chtějí?
Někdy Apple Watch zapomenou na vánoční pohodu a posílají oznámení jako na běžícím pásu nebo naopak mlčí jako na tiché noci. V aplikaci Watch se ujistěte, že jsou notifikace správně nastaveny. Pokud se nějakým způsobem zasekly, zkuste hodinky odpojit a znovu spárovat. Ony si to pro příště jistě rozmyslí.
- Otevřete aplikaci Watch
- Stiskněte Oznámení
- Zkontrolujte, zda je zde vše nastavené tak, jak potřebujete
Apple Watch neposílají zprávy
Pokud vaše hodinky neodesílají zprávy, může být problém s připojením. Zkontrolujte, zda je váš iPhone připojený k síti a ověřte, že máte aktivní iMessage. Na iPhonu spusťte Nastavení -> Zprávy. Zde zkontrolujte, že máte aktivovanou službu iMessage, a v sekci Odesílání a příjem opět zkontrolujte shodu v Apple ID. Popřípadě se zkuste odhlásit a znovu přihlásit, jelikož i to dokáže čas od času tento problém „rozchodit“.
- Otevřete Nastavení
- Stiskněte Zprávy
- Zkontrolujte, zda je zde vše nastavené tak, jak potřebujete.
Nedaří se synchronizace s iPhonem?
Chytré propojení mezi hodinkami a telefonem je někdy jako kouzelné lano mezi Santou a jeho soby, tedy potřebuje volný prostor. Zkontrolujte, zda máte zapnutý Bluetooth a iPhone blízko hodinek. Při rozbalení nových Apple Watch je potřeba synchronizovat je se svým iPhonem. Toho docílíte otevřením aplikace Watch na iPhonu a následným pokračováním dle pokynů na displeji.
- Otevřete aplikaci Watch
- Mějte zapnuté Bluetooth
- Postupujte podle pokynů na obrazovce
Proč se hodinky nenabíjí?
Stalo se vám, že jste své nové chytré hodinky po rozbalení připojily k nabíječce, ale nic se nestalo? Problém je často skryt v nabíječce a nabíjecím adaptéru, takže je dobré vyzkoušet kabel s jiným adaptérem, popřípadě jiný nabíjecí puk, máte-li jej k dispozici. Další možností je nefunkční zásuvka, zkuste nabíječku zapojit do jiné zásuvky.
A pokud vše selže, zkuste restart, jelikož ten leckdy umí vdechnout nový život i těm nejsilnějším vánočním pomocníkům. Ten se vám ale samozřejmě povede jen ve chvíli, kdy hodinky běží. Provedete jej jednoduše tak, že podržíte boční tlačítko a digitální korunku, dokud displej hodinek nezhasne a následně se na něm neobjeví jablíčko signalizující reboot zařízení
Problémy s aktualizací?
Pokud aktualizace vázne, ujistěte se, že máte dostatek místa a stabilní Wi-Fi. Občas pomůže restart nebo prostě jen zavření nastavení a následné obnovení procesu aktualizace. Proto se nebojte zkusit aktualizaci znovu. A pokud to stále nefunguje, zkuste to zítra – i technika má občas „sváteční pauzu“, respektive pak servery Applu, který na dálku instalaci updatů „podepisují“.
S těmito tipy budou vaše Apple Watch připravené být tou nejlepší vánoční výbavou na vašem zápěstí. Užijte si kouzlo Vánoc s tímto novým dárkem – ať vám přináší radost, pohodu a každý den trochu technického zázraku.