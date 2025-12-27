Zavřít reklamu

Tipy (nejen) pro Zpřístupnění na iPhonu, které ocení každý

Obsah, který se čte sám: Předčítání textu na obrazovce

Nemáte chuť číst, nebo zrovna potřebujete šetřit oči? iOS vám přečte, co vidíte na obrazovce – články, e-maily i zprávy. V sekci Nastavení > Zpřístupnění > Předčítání obsahu zapněte volbu „Přečíst výběr“. Poté označíte text a iPhone vám ho nahlas přečte. Rychlost čtení i hlas si můžete přizpůsobit podle svého vkusu. Ideální třeba na cestu vlakem nebo při unaveném zraku večer.

Přepínání funkcí během vteřiny: Zkratky Zpřístupnění

Používáte více zpřístupňujících nástrojů? Není potřeba složitě procházet nastavení pokaždé znovu. V Nastavení > Zpřístupnění > Zkratka Zpřístupnění si můžete navolit nejčastěji používané funkce – od zvětšení obrazovky až po hlasové ovládání. A aktivujete je jednoduše trojitým stiskem postranního tlačítka. Efektivní, rychlé a vždy po ruce.

iPhone jako tichý pozorovatel: Rozpoznávání zvuku

Váš iPhone dokáže poslouchat za vás. Funkce Rozpoznávání zvuku monitoruje okolní dění a upozorní vás na předem zvolené akustické signály – například pláč dítěte, zvonek u dveří nebo sirénu požárního hlásiče. Je to ideální pomocník pro uživatele se sluchovým omezením, ale ocení ji i ti, kdo často nosí sluchátka nebo potřebují soustředění. Aktivace je jednoduchá: Nastavení > Zpřístupnění > Sluch > Rozpoznávání zvuku.

Tlačítko podle vašich pravidel: Přizpůsobení postranního tlačítka

Postranní tlačítko nemusí sloužit jen ke spuštění Siri. V Nastavení > Zpřístupnění > Postranní tlačítko si můžete nastavit, co se má stát při jeho delším podržení – například spuštění Lupy, aktivace režimu tmavého pozadí nebo otevření konkrétní aplikace pomocí Zkratek. Tím získáte rychlý přístup k funkcím, které používáte nejčastěji.

Tiché notifikace: Vibrace a haptika

Ne vždy je vhodné, aby telefon vydával zvuky. Funkce Klepnutí pro probuzení a vibrace při probuzení displeje vám dají jemně najevo, že se obrazovka aktivovala – například když vezmete telefon do ruky nebo na něj poklepete. Najdete je v Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk. I když tyto vibrace neslouží ke klasickému upozornění na zprávy či hovory, mohou být velmi užitečné při diskrétním používání telefonu.

