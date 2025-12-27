Zavřít reklamu

10 vynikajících aplikací, které by neměly chybět na vašem iPhonu

Každý majitel iPhonu má své vlastní potřeby a používá svůj smartphone k různým účelům. Přesto existuje několik základních aplikací, které by neměly chybět v žádném iPhonu. Které to jsou?

Reddit

Používání aplikace Reddit vám může zpříjemnit každodenní život. Tato platforma je postavena na subredditových komunitách, což jsou tematicky zaměřené sekce, které můžete sledovat. Díky tomu si snadno přizpůsobíte obsah podle svých zájmů. Ať už vás baví politika, české události, sport nebo třeba design interiérů, stačí se zaměřit na příslušné subreddity a získáte obsah šitý na míru vašim preferencím. Reddit tak nabízí prostor, kde si každý najde to, co ho zajímá.

Aplikaci Reddit stáhnete zde.

Be Focused

Pokud se potřebujete plně soustředit na práci nebo studium, skvělým pomocníkem může být aplikace Be Focused. Při práci z domova nás často rozptylují různé podněty, které narušují naši koncentraci. Be Focused tento problém řeší tím, že rozděluje pracovní čas na kratší úseky s pravidelnými přestávkami. Tento přístup pomáhá uživatelům lépe se koncentrovat a dosahovat vyšší produktivity. Aplikace je zdarma, ale nabízí i placenou verzi, která umožňuje synchronizaci dat mezi různými zařízeními, jako jsou iPady, Apple Watch nebo počítače Mac.

Aplikaci Be Focused stáhnete bezplatně zde.

Spark

Aplikace Spark Mail si získala popularitu mezi uživateli, kteří potřebují efektivní nástroj pro organizaci a pracovní komunikaci přes e-mail. Nabízí skvělé funkce pro týmovou spolupráci i přehledné uživatelské rozhraní, které usnadňuje práci i s obsáhlými e-mailovými vlákny. Díky multiplatformní podpoře je Spark snadno dostupný na všech Apple zařízeních a využívá umělou inteligenci pro ještě lepší výkon a uživatelský komfort.

Aplikaci Spark stáhnete zde.

Alarmy Alarm Clock

Alarmy Alarm Clock je pokročilý budík pro iPhone, který zajišťuje, že vás ráno opravdu probudí. Aplikace nabízí možnost přizpůsobit si způsob probouzení – můžete si zvolit například řešení matematických úloh, jednoduchých hádanek nebo skenování kódu. Kromě toho poskytuje i funkce, jako je extra hlasitý budík, a další pokročilé možnosti, díky kterým si přizpůsobíte probuzení přesně podle svých potřeb.

Aplikaci Alarmy Alarm Clock stáhnete bezplatně zde.

Google Keep

Google Keep je bezplatná aplikace nabízející široké možnosti pro psaní poznámek, správu úkolů, ukládání nápadů a další organizaci obsahu. Umožňuje vytvářet seznamy, přidávat obrázky a zapisovat myšlenky kdykoliv a kdekoliv. Díky multiplatformní dostupnosti ji můžete používat nejen na Apple zařízeních, ale také přímo přes webový prohlížeč. Google Keep je ideálním nástrojem pro efektivní správu poznámek a úkolů napříč různými zařízeními.

Aplikaci Google Keep stáhnete zde.

Mapy.cz

Pokud často cestujete autem, ať už za prací nebo zábavou, určitě oceníte českou navigační aplikaci Mapy.cz od Seznamu. Tato aplikace však není jen o navigaci – nabízí i detailní turistické mapy, které ocení pěší turisté, cyklisté, vodáci nebo běžkaři. Ačkoli se zaměřuje především na Českou republiku, mnoho turistických map je dostupných i pro zahraniční destinace. Mapy.cz navíc umožňují stahování oblastí pro offline použití, což je ideální pro místa bez mobilního signálu. Neustálé rozšiřování a vylepšování obsahu dělá z této aplikace skvělého společníka pro každou cestu.

Aplikaci Mapy.cz stáhnete bezplatně zde.

In-Počasí

Česká aplikace In-Počasí nabízí spolehlivou předpověď počasí na následující hodiny i dny. Kromě detailních informací o počasí umožňuje také zobrazení radarových map, přizpůsobení funkcí podle potřeb uživatele a podporu widgetů pro zamčenou obrazovku na iPhonu. Díky těmto možnostem poskytuje In-Počasí komplexní a uživatelsky přívětivý nástroj pro sledování a plánování počasí.

Aplikaci In-Počasí stáhnete zde.

TickTick

Aplikace TickTick je skvělým nástrojem pro efektivní organizaci času a úkolů, díky čemuž si získala oblibu uživatelů po celém světě. Funguje jako pokročilý diář a manažer úkolů ve formě To-Do listů, kde si můžete snadno zapisovat a postupně odškrtávat splněné úkoly. Její funkce ale nekončí u základní správy úkolů – umožňuje kategorizaci podle oblastí (například škola, práce, domácnost), nastavení priorit a přidávání tagů pro ještě větší přehlednost.

Aplikaci TickTick stáhnete bezplatně zde.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom CC, oblíbený nástroj mnoha fotografů na počítačích, je k dispozici také pro iOS. Tato aplikace umožňuje snadnou úpravu RAW fotografií, využití přednastavených efektů, přizpůsobení expozice, barev, přidávání vodoznaků a mnoho dalšího. Pokud nevyužíváte Creative Cloud, aplikace je zcela zdarma. Navíc obsahuje vestavěný fotoaparát, a pokud se rozhodnete pro Creative Cloud, vaše fotografie i úpravy se automaticky synchronizují mezi všemi zařízeními.

Aplikaci Adobe Lightroom stáhnete zde.

Threema

Threema patří mezi špičku aplikací zaměřených na zabezpečenou a šifrovanou komunikaci. Nabízí nejen bezpečný přenos textových zpráv, ale také šifrované hlasové a videohovory, což z ní dělá ideální volbu pro uživatele kladoucí důraz na soukromí. K jejím funkcím patří správa kontaktů, podpora skupinových chatů a přístup prostřednictvím webové verze. Threema tak poskytuje komplexní řešení pro bezpečnou a spolehlivou komunikaci.

Aplikaci Threema stáhnete zde. 

