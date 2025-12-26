Zábavné hry pro Mac, které byste si měli přes svátky zahrát

Během vánočních svátků je ideální čas na odpočinek a relaxaci. Skvělým způsobem, jak si užít volné chvíle, je hraní videoher, u kterých se můžete na chvíli zastavit a ponořit se do herního světa. Ačkoli se Macy s gamingem příliš nespojují, neznamená to, že byste si na nich nemohli nic zahrát. Právě naopak, pro macOS existuje řada kvalitních titulů, které si bez problémů užijete i na svém jablečném počítači. Pojďme se podívat na ty nejlepší z nich.
League of Legends
U multiplayerových her ještě chvíli zůstaneme. Skvělou volbou pro společnou zábavu může být League of Legends, jedna z nejpopulárnějších her žánru MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Společně s přáteli se vydáte do Vyvolávačova žlebu, kde v pětičlenných týmech změříte síly s protivníky. Každý hráč si může vybrat z více než 140 šampionů, z nichž každý má svou specifickou roli. Klíčem k úspěchu je spolupráce, právě ta rozhoduje o vítězství.
League of Legends je k dispozici zcela zdarma, stačí stáhnout, nainstalovat a vydat se poměřit síly s nepřáteli. Buďte ale připraveni na to, že ačkoliv pocit vítězství stojí za to, prohry mohou být naopak krušné. Přestože můžete tento titul hrát také sami s cizími hráči, upřímně doporučujeme jít ve skupině přátel. Celkový zážitek se tak ještě umocní.
Fotogalerie
Minecraft
Láká vás ve hrách absolutní svoboda a možnost dělat si, co se vám zlíbí? Ať už si užíváte hraní o samotě, nebo dáváte přednost kooperaci s přáteli, Minecraft by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Tento legendární titul vás zavede do ikonického kostičkovaného světa plného nekonečných možností, kde je vaším hlavním úkolem přežít. K tomu budete potřebovat suroviny, nástroje, brnění i zásoby jídla, postavit si úkryt a zajistit, aby vás nic nepřekvapilo.
Fotogalerie #2
Minecraft je proslulý svou volností, můžete si v něm dělat, co chcete, nebo stavět cokoliv, co vás napadne. A co víc, nemusíte se do něj pouštět sami! Díky multiplayeru můžete objevovat svět společně s přáteli a třeba se i společnými silami vydat porazit Ender draka, což je hlavní výzva celé hry.
Minecraft je dostupný pro Windows a další platformy. A pokud jste uživatelem macOS, i na této platformě si jej můžete užít.
Resident Evil Village
Na první příčce nemůže být nic jiného než Resident Evil Village, hororová pecka, která si získala srdce hráčů po celém světě. Hra původně vyšla v květnu 2021 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S, ale v loňském roce se dočkala plnohodnotného portu pro Macy s čipy Apple Silicon. Díky tomu je dokonale optimalizovaná a využívá grafické API Metal od Applu, včetně upscalingu MetalFX. Stačí mít Mac s čipy M1, M2 nebo M3, na starších modelech s procesorem Intel si ji bohužel nezahrajete.
Fotogalerie #3
Resident Evil Village je survival horor, ve kterém se vžijete do role Ethana Winterse, jenž se vydává do děsivé vesnice plné zmutovaných monster pátrat po své unesené dceři. Pokud máte rádi napínavé hry, tento titul je ideální volbou na dlouhé zimní večery.
World of Warcraft
Toto legendární MMORPG patří mezi nejlepší hry pro Macy s čipy Apple Silicon. Jako jeden z mála titulů nabízí plnou optimalizaci, takže skvěle běží i na základním MacBooku Air (2020) s čipem M1. Ve hře se ocitnete ve fantasy světě Warcraftu, kde se svým vlastním hrdinou vyrazíte na epické dobrodružství. Postupně budete plnit úkoly, vylepšovat své schopnosti a pomáhat nejen obyvatelům tohoto světa.
Fotogalerie #4
Nejde ale o obyčejné RPG, hra je kompletně online a zaměřená na multiplayer. Můžete si užít plnění úkolů, PvP souboje i další aktivity společně s přáteli. Jedinou nevýhodou je nutnost platit herní čas formou předplatného. Cena začíná na 10,99 € měsíčně a zahrnuje přístup ke hře až po poslední expanzi, kterou je však nutné dokoupit zvlášť za 49,99 €.
Tomb Raider (2013)
Legendární Lara Croft prošla v roce 2013 zásadní proměnou, když se série Tomb Raider dočkala restartu. I když už má hra pár let za sebou, stále nabízí skvělý zážitek a bez problémů si ji zahrajete i na základním MacBooku Air (2020) s čipem M1. Tento titul sleduje počátky příběhu Lary a její cestu od mladé nadšené archeoložky k neohrožené dobrodružce, která se nezastaví před žádnou výzvou.
Fotogalerie #5
Tomb Raider je dostupný prostřednictvím knihovny Steam a po svém vydání sklidil obrovský úspěch. Hráči ho dodnes hodnotí velmi pozitivně. Pokud hledáte strhující hru s propracovaným příběhem a tento titul jste dosud nevyzkoušeli, rozhodně by vám neměl chybět ve sbírce. Stojí za to!
Golf With Your Friends
Golf With Your Friends nabízí několik pečlivě navržených map s více než desítkou jamek, takže se nemusíte bát, že by vás hra rychle omrzela. Osobně mám odehráno přes 40 hodin a musím uznat, že jde o jeden z nejlepších multiplayer titulů na pohodové večery s přáteli.
Alternativní způsoby hraní
Pokud vás zmíněné hry neoslovily a toužíte po titulech, které nejsou dostupné pro macOS, nezoufejte. Stále existuje způsob, jak si je vychutnat v plné kvalitě. V posledních letech se totiž výrazně rozrostly herní streamovací platformy, které vám umožní hrát i ty nejnáročnější hry bez nutnosti výkonného hardwaru.
Princip je jednoduchý, hra běží na vzdáleném serveru, zatímco k vám se přenáší pouze obraz. Vy pak zpět odesíláte ovládací vstupy. Stačí vám tedy jen stabilní internetové připojení a můžete se naplno ponořit do svých oblíbených počítačových i konzolových her.