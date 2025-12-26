Zavřít reklamu

Nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát

iPhone
Amaya Tomanová
Vánoční svátky jsou ideální příležitostí k odpočinku – ať už s rodinou, šálkem horkého kakaa nebo oblíbenou hrou na iPhonu. Pokud hledáte tituly, které vás pobaví, uvolní nebo vtáhnou do světa dobrodružství, připravili jsme pro vás výběr těch, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. iPhone už dávno není jen nástroj na práci či komunikaci – dokáže nabídnout i skvělé herní zážitky, které hravě konkurují konzolím.

Alto’s Adventure

Pokud dáváte přednost klidnějšímu tempu a vizuální kráse, vyzkoušejte Alto’s Adventure – nádhernou hru, v níž se vydáte na nekonečnou jízdu po zasněžených horách. Plynulé animace, minimalistický design a atmosférická hudba dělají z této hry skutečný relax. Pokračování Alto’s Odyssey vás pak zavede do sluncem zalitých písečných dun, kde se kouzelná estetika mísí s pískem a větrem.

Alto's Adventure Alto's Adventure 1
Alto's Adventure Alto's Adventure 2
Nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát Alto's Adventure 6
Nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát Alto's Adventure 5
Alto's Adventure Alto's Adventure 0
Alto's Adventure Alto's Adventure 3
League of Legends: Wild Rift

Milovníci týmových strategií si přijdou na své s mobilní verzí legendární MOBA hry League of Legends. V Wild Riftu si vyberete oblíbeného šampiona, spojíte síly s přáteli a vydáte se do napínavých bitev o zničení soupeřova nexusu. Ovládání je skvěle přizpůsobeno dotykovým displejům a tempo hry je ideální i pro kratší herní seance mezi vánočními návštěvami.

wildrift

Asphalt 9: Legends

Adrenalinovým závodníkům nesmí chybět Asphalt 9, jedna z nejlepších závodních her pro iPhone. Usednete za volant luxusních automobilů a vydáte se vstříc rychlosti, driftům a dechberoucí grafice. Možnost tuningu, různé herní režimy i online závody zaručují, že se nudit rozhodně nebudete.

Asphalt 9 na macOS asphalt 9 macos 7
Asphalt 9 na macOS asphalt 9 macos 10
asphalt 9 legends asphalt 9 legends 2
asphalt 9 racing game scene asphalt 9 racing game scene
Hry Hry
Apple dev tools asphalt on ipad pro macbook pro screen 06032019 Apple-dev-tools-asphalt-on-ipad-pro-macbook-pro-screen-06032019
asphalt 9 legends asphalt 9 legends
asphalt 9 legends asphalt 9 legends 4
Airport Simulator: First Class

Chcete si o svátcích odpočinout, ale přitom trochu zaměstnat hlavu? Vyzkoušejte Airport Simulator: First Class. V roli ředitele letiště se postaráte o plynulý provoz, řešení krizí a strategické rozhodování. Každý váš krok může ovlivnit spokojenost cestujících i zisk celé společnosti.

Airport Simulator: First Class Airport Simulator First Class 1
Airport Simulator: First Class Airport Simulator First Class 7
Airport Simulator: First Class Airport Simulator First Class 4
Airport Simulator: First Class Airport Simulator First Class 6
Airport Simulator: First Class Airport Simulator First Class 5
Airport Simulator: First Class Airport Simulator First Class 2
Dream League Soccer 2024

Přestože fotbalové ligy během Vánoc často odpočívají, vy si můžete kopnout kdykoli. Dream League Soccer 2024 nabízí zábavný mix manažerského budování týmu a dynamických zápasů na hřišti. Začněte s neznámými hráči, vytrénujte je k dokonalosti a vybojujte si cestu mezi nejlepší.

Dream League Soccer Dream League Soccer 3
Dream League Soccer Dream League Soccer 4
Dream League Soccer Dream League Soccer 1
Dream League Soccer Dream League Soccer 0
Dream League Soccer 2020 FB Dream League Soccer 2020-FB
Dream League Soccer Dream League Soccer 2
Hearthstone

Pokud si chcete odpočinout od akce a dát prostor strategickému myšlení, Hearthstone je ideální volbou. V této karetní hře od Blizzardu sestavujete balíček karet inspirovaných světem Warcraftu a bojujete s protivníky po celém světě. Díky pravidelným aktualizacím a novým rozšířením se hra nikdy neomrzí.

Hearthstone Fractured in Alterac Valley - keyart fractured-in-alterac-valley-hearthstone
Hearthstone Mercenaries - keyart Hearthstone-Mercenaries
Hearthstone: Forged in the Barrens - keyart Hearthstone-Forged-In-The-Barrens
Hearthstone: Wailing Caverns Hearthstone-Wailing Caverns
Hearthstone: United in Storwind - keyart Hearthstone-United-in-Stormwind
HearthstoneDarkmoonRaces HearthstoneDarkmoonRaces
Call of Duty: Mobile

Akční nadšenci ocení Call of Duty: Mobile, která přináší legendární multiplayerový zážitek přímo do vašeho telefonu. K dispozici jsou klasické mapy, různé módy i populární battle royale režim. Postupem času si vylepšujete výbavu, odemykáte nové zbraně a měříte síly s hráči z celého světa.

Call of duty warzone mobile datum vydani.jpg Call of duty warzone mobile datum vydani.jpg
call of duty mobile call_of_duty_mobile_appstore4
call of duty mobile call_of_duty_mobile_appstore3
call of duty mobile call_of_duty_mobile_appstore1
call of duty mobile call_of_duty_mobile_appstore2
call of duty mobile call_of_duty_mobile_appstore5
Minecraft

A nakonec klasika, která nestárne – Minecraft. Kostičkovaný svět plný nekonečných možností vás pohltí na dlouhé hodiny. Můžete stavět, přežívat, bojovat s příšerami nebo tvořit fantastické světy s přáteli. Vánoční svátky jsou jako stvořené k tomu, abyste si postavili vlastní zasněženou vesničku a nechali rozsvítit své herní fantazie naplno.

Minecraft Minecraft - 1
Minecraft Minecraft - 2
Minecraft Minecraft - 3
Minecraft Minecraft - 4
Minecraft Minecraft - 5
Minecraft Minecraft - 6
Minecraft Minecraft - 7
Minecraft Minecraft - 8
Minecraft FB Minecraft - FB
