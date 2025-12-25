Základní aplikace, které by neměly chybět na vašem iPadu

TickTick – úkoly pod kontrolou
Když potřebujete mít ve svých každodenních povinnostech pořádek, TickTick patří k nejpříjemnějším nástrojům. Funguje jako chytrý To-Do list s možností přidávat priority, štítky, připomínky i opakované úkoly. Má vestavěný kalendář, podporuje sdílení, funguje na všech platformách a nabízí také pomodoro režim pro lepší soustředění. Základní verze je zdarma, ale i bez předplatného má aplikace dost funkcí pro běžné používání.
Affinity Photo 2 – profesionální editor obrázků
Pro grafiky a kreativce představuje Affinity Photo 2 téměř ideální prostředí. Má plnou podporu Apple Pencil, práci s vrstvami, masky, pokročilé retuše i nástroje na detailní úpravy fotografií. V mnoha ohledech se vyrovná desktopovým editorům a přitom se platí jen jednou – žádné předplatné, žádné další platby.
Pocket – články, které vám neutečou
Všichni známe situaci, kdy narazíme na zajímavý článek, ale nemáme čas ho hned číst. Pocket je elegantní řešení: jedním klepnutím článek uložíte a kdykoli se k němu vrátíte, klidně offline. Nechybí ani funkce hlasitého předčítání, takže si můžete text poslechnout třeba při vaření nebo cestě do práce. Premium přidává doporučení a další funkce, ale základ je dostatečný.
Notability – zápisník pro školu, práci i osobní život
Jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro ruční psaní na iPadu. Notability kombinuje klasický sešit, diktafon a multimediální poznámky v jednom. Apple Pencil zde funguje skvěle, poznámky lze řadit do složek, doplňovat obrázky či dokumenty a synchronizovat přes iCloud nebo jiné služby. Velkou předností je propojení audia s rukopisem – klepnete na část zápisku a aplikace přehraje příslušný úsek nahrávky.
Be Focused – konec prokrastinace
Pokud pracujete z domu nebo se snadno necháte rozptýlit, Be Focused vám pomůže udržet tempo. Díky pomodoro metodě rozdělí čas na krátké pracovní bloky a přestávky, které vám aplikace připomíná notifikacemi. Základní verze je zdarma, za odemknutí synchronizace a odstranění reklam se jednou zaplatí drobný poplatek.
iMovie – rychlá a snadná úprava videa
Jednoduché prezentace, školní projekty, rodinná videa i kratší klipy pro sociální sítě – iMovie zvládne všechno. Rozhraní je intuitivní, střih se dá dělat i pomocí Apple Pencil a nechybí ani šablony pro rychlou tvorbu. Pro běžného uživatele jde o ideální videoeditor, který je navíc zcela zdarma.
Duet Display – udělejte z iPadu externí monitor
iPad dokáže posloužit jako druhá obrazovka nejen k Macu, ale díky aplikaci Duet Display i k počítači s Windows. Stačí propojit zařízení kabelem a rázem získáte dotykový monitor, který reaguje velmi rychle a precizně. Pro běžné použití stačí bezplatná verze, pokročilejší funkce odemyká předplatné.
Backpack Studio – podcasty živě a bez postprodukce
Pro autory podcastů existuje na iPadu skvělé řešení bez složitého editování. Backpack Studio umožní připravit si znělky, hudební podkres a rovnou vše nahrávat živě. Podporuje externí mikrofony, mixážní pulty a hotový obsah lze okamžitě sdílet. Ideální nástroj pro ty, kdo chtějí zjednodušit celý proces.
Microsoft OneNote – zápisník pro týmy i jednotlivce
OneNote je výbornou volbou tam, kde se často pracuje ve skupině nebo je třeba sdílet poznámky napříč zařízeními. Podporuje multimédia, ruční psaní, vložené tabulky i zabezpečení pomocí Face ID. Při propojení s OneDrive získáte základní cloudové úložiště zdarma a možnost rozšíření přes Microsoft 365.