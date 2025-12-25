Zavřít reklamu

Jak na sdílená alba z vánočních fotek v iPhonu

Amaya Tomanová
Vánoční období je časem setkávání, slavnostních večeří, kostelních koncertů, dětských besídek i společného zdobení stromku. A protože při těchto chvílích vzniká obrovské množství fotografií, nabízí iPhone elegantní způsob, jak je sdílet s rodinou a přáteli – Sdílené album v aplikaci Fotky.

Tento nástroj je ideální pro situace, kdy nechcete posílat desítky obrázků přes zprávy nebo nahrávat vše po jednom na sociální sítě. Navíc nepočítá obsah do úložiště iCloudu, takže se nemusíte bát o místo.

Níže najdete přehledný návod, jak si Sdílené album vytvořit a jak jej během Vánoc pohodlně využít.

Co je sdílené album a kdy se hodí

Sdílené album je speciální typ fotoalba, do kterého můžete přidat další uživatele s jablečnými zařízeními. Každý z nich si může fotografie prohlížet, stahovat, ale také přidávat své vlastní. Ideální je to například pro:

  • rodinné oslavy a vánoční večeře,
  • fotky ze školních nebo firemních vánočních akcí,
  • snímky z koncertů, trhů a adventních setkání,
  • sdílení momentů se vzdálenými příbuznými, kteří chtějí být „u toho“.
  • Album může mít až 5 000 položek, což vystačí i na tři proslulé rodinné štědrovečerní focení pod stromečkem.

Než začnete: povolte Sdílená alba

Aby funkce správně fungovala, je potřeba mít ji zapnutou:

  • Otevřete Nastavení.
  • Přejděte na Aplikace -> Fotky.
  • Aktivujte volbu Sdílená alba.

Pokud tuto možnost zapomenete zapnout, Sdílené album se v aplikaci Fotky vůbec nezobrazí.

Jak vytvořit nové sdílené album

Postup je jednoduchý a během Vánoc zvlášť užitečný – během pěti minut můžete sdílet desítky fotek celé rodině.

V aplikaci Fotky postupujte takto:

  • Otevřete záložku Alba.
  • Vlevo nahoře klepněte na +.
  • Zvolte Nové sdílené album.
  • Pojmenujte album (například „Vánoce 2025“, „Besídka u Míši“ nebo „Adventní koncert“).
  • Vyberte osoby, které chcete pozvat – můžete hledat podle kontaktů, e-mailu nebo poslat pozvánku přes Zprávy.
  • Potvrďte vytvoření alba.

Osobě, kterou pozvete, se zobrazí oznámení a po přijetí pozvánky uvidí album ve své aplikaci Fotky.

Jak do Sdíleného alba přidat fotky

Jakmile album existuje, přidávání fotek je otázka pár sekund:

  • Otevřete Sdílené album.
  • Klepněte na +.
  • Vyberte fotografie nebo videa, která chcete vložit.
  • Potvrďte přidání.

Výhodou je, že si fotky do alba mohou přidávat i ostatní pozvaní uživatelé. To je ideální například po rodinné večeři – každý přidá své snímky a vznikne tak kompletní společná galerie.

5zpusobu sdileni fotek1 5zpusobu_sdileni_fotek1
5zpusobu sdileni fotek2 5zpusobu_sdileni_fotek2
5zpusobu sdileni fotek3 5zpusobu_sdileni_fotek3
5zpusobu sdileni fotek4 5zpusobu_sdileni_fotek4
5zpusobu sdileni fotek5 5zpusobu_sdileni_fotek5
5zpusobu sdileni fotek6 5zpusobu_sdileni_fotek6
Vstoupit do galerie

Sdílené album je nenápadná, ale nesmírně užitečná funkce, která o Vánocích doslova září. Ušetří vám čas, energii a umožní sdílet všechny krásné okamžiky s těmi, kteří u nich nemohli být – nebo je prožili s vámi, ale mají vlastní snímky.

Ať už chcete mít všechny fotky ze Štědrého dne na jednom místě, nebo chcete s rodinou vytvořit společnou galerii z adventních koncertů, Sdílené album v aplikaci Fotky je k tomu ideální nástroj.

