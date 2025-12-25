Zavřít reklamu

10 tipů pro ty, kteří začínají s Apple Watch

Rozbalit pod stromečkem Apple Watch je jako otevřít bránu do malého osobního vesmíru, který sleduje vaše zdraví, organizuje den a občas vám i zachrání nervy. Aby hodinky od Applu využily svůj potenciál naplno, vyplatí se věnovat pár minut jejich nastavení a objevování. Tady je 10 praktických kroků, jak s nimi začít – a zároveň si je přizpůsobit tak, aby opravdu sloužily vám.

Mluvte se svou hlasovou asistentkou Siri

Hlasová asistentka Siri je připravená pomoci doslova jedním slovem. Zjistí počasí, nastaví časovač, pošle zprávu nebo spustí cvičení. Stačí říct „Hey Siri“ nebo stisknout digitální korunku. Funguje rychle a spolehlivě – ideální pomocnice, když máte ruce plné práce nebo stojíte v kuchyni s těstem na vánočku.

Najděte ztracený iPhone

Znáte ten pocit, když víte, že někde tady přece musí být? S funkcí Najít iPhone ho zažijete jen naposledy. Otevřete ovládací centrum na hodinkách a klepněte na ikonu telefonu se zvukovými vlnkami – váš iPhone se okamžitě ozve, i když je ztlumený.

Dýchejte a zpomalte

Přetížený den? Funkce Všímavost vám nabídne pár minut klidu. Animace na displeji vás provede dechovým cvičením, které pomůže srovnat myšlenky i srdeční tep. Stačí krátká pauza – a najednou je svět zase o něco klidnější.

Sledujte své zdraví

Apple Watch se stanou vaším osobním trenérem i kontrolorem životního stylu. Sledují tep, aktivitu, spánek i úroveň stresu. Kroužky pohybu jsou skvělou motivací – uzavřít je všechny znamená splnit cíl dne. Malá výzva, která dělá velký rozdíl.

Plaťte mávnutím zápěstí

Žádné lovení peněženky v kabátu nebo kabelce. S Apple Pay zaplatíte pohodlně – stačí dvakrát zmáčknout boční tlačítko a přiložit hodinky k terminálu. Vše nastavíte v aplikaci Watch → Peněženka a Apple Pay během několika vteřin.

Sdílejte a soutěžte

Motivace je nakažlivá. Přes aplikaci Fitness → Sdílení můžete sledovat pokroky svých přátel, posílat si povzbuzení nebo vyzvat kamaráda na týdenní soutěž. Malé sportovní souboje udrží vánoční cukroví pod kontrolou a náladu nahoře.

Spárujte hodinky s iPhonem

Bez tohoto kroku se neobejdete – ale nemusíte se ho bát. Po zapnutí hodinek otevřete na iPhonu aplikaci Watch, naskenujte animaci na displeji a nechte zařízení, aby se sama domluvila. Po pár minutách už bude všechno připravené a vaše hodinky začnou spolupracovat s iPhonem jako sehraný tým.

Přizpůsobte si ciferník

Ciferník je jako vizitka – ukazuje nejen čas, ale i váš styl. Vyberte si motiv, který vám sedí, a přidejte užitečné prvky: počasí, kalendář, aktivitu nebo hudbu. V aplikaci Watch → Ciferníky si můžete vytvořit několik variant a střídat je podle nálady či příležitosti.

Vyzkoušejte aplikaci Cvičení

Cvičení s Apple Watch baví, protože vidíte výsledky hned. Ať už běháte, chodíte, plavete nebo jezdíte na kole, hodinky zaznamenávají přesné údaje o výkonu. Po tréninku se můžete pochlubit dosaženými odznaky a statistikami v aplikaci Cvičení.

Upravte si upozornění

Vánoční klid se dá snadno pokazit, když vás každou chvíli vyruší nová notifikace. Proto si v aplikaci Watch → Oznámení nastavte, co opravdu potřebujete vidět – a co může počkat. Díky tomu budete mít zápěstí klidné a hlavu prázdnou.

