Zavřít reklamu

Santa Claus se už objevil na leteckém radaru! Sledujte jeho trasu živě

Vše o Apple
Roman Zavřel
0

Ani letošní Vánoce se země, ve kterých doručuje dárky Santa Claus, nemusí obávat toho, že by pod vánočním stromečkem nenašly své vysněné dárky. Pracovníci serveru flightradar24.com totiž hlásí, že se již Santovo spřežení na radaru, který běžně slouží k monitorování leteckého provozu, objevilo. Dárky jsou tak už na cestě.

Mohlo by vás zajímat

Že se jedná o pravého Santu a ne o pouhý radarový šum potvrzují i údaje, které lze ze serveru vyčíst. V kolonce pro typ letadla totiž naleznete sáně (anglicky sleigh) a pomyslnou poznávací značku tvoří notoricky známé HOHOHO, čili počeštěné hou hou hou. Sledovat Santu můžete přímo zde.

air traffic map europe air traffic map europe
air traffic map moscow air traffic map moscow
air traffic map northern europe air traffic map northern europe
flightradar24 santa tracker flightradar24 santa tracker
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.