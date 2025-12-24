Santa Claus se už objevil na leteckém radaru! Sledujte jeho trasu živě

Ani letošní Vánoce se země, ve kterých doručuje dárky Santa Claus, nemusí obávat toho, že by pod vánočním stromečkem nenašly své vysněné dárky. Pracovníci serveru flightradar24.com totiž hlásí, že se již Santovo spřežení na radaru, který běžně slouží k monitorování leteckého provozu, objevilo. Dárky jsou tak už na cestě.
Že se jedná o pravého Santu a ne o pouhý radarový šum potvrzují i údaje, které lze ze serveru vyčíst. V kolonce pro typ letadla totiž naleznete sáně (anglicky sleigh) a pomyslnou poznávací značku tvoří notoricky známé HOHOHO, čili počeštěné hou hou hou. Sledovat Santu můžete přímo zde.