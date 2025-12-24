Zavřít reklamu

Jak přejít z Androidu na iOS

iPhone
Amaya Tomanová
0

Pokud jste dlouhá léta používali zařízení s Androidem, ale nyní jste se rozhodli přejít na iPhone — ať už jako dárek, nebo z vlastní zvědavosti — možná máte otázku, jak vlastně převést svá data do nového ekosystému.

Mohlo by vás zajímat

Apple si je vědom toho, že přechod mezi platformami může být stresující, a proto nabízí jednoduché řešení: aplikaci Přechod na iOS (Move to iOS). Díky ní zvládnete migraci během několika kroků, bez nutnosti složitého nastavování.

Co budete potřebovat

Než začnete, připravte si:

  • svůj původní Android telefon,
  • nový iPhone,
  • stabilní Wi-Fi,
  • nabíječky pro obě zařízení,

a ideálně i rychlou kontrolu, zda velikost dat na Androidu nepřesahuje kapacitu vašeho iPhonu.

Instalace aplikace Přechod na iOS

Na telefonu s Androidem otevřete Google Play a vyhledejte aplikaci Přechod na iOS. Po stažení ji ponechte připravenou na úvodní obrazovce — brzy ji budete potřebovat.

Spuštění procesu na iPhonu

Zapněte nový iPhone a projděte úvodním nastavením. Jakmile se dostanete k části „Aplikace a data“, zvolte možnost Přenést data z Androidu. Tím iPhone vytvoří bezpečný kanál pro přesun souborů a vygeneruje kód, který budete zadávat v aplikaci na Androidu.

Propojení obou zařízení

Vraťte se k Androidu, spusťte aplikaci Přechod na iOS a potvrďte úvodní obrazovky. Zadejte kód zobrazený na iPhonu. Telefon s Androidem se následně připojí k dočasné Wi-Fi síti, kterou iPhone vytvoří. V případě varování o slabém signálu nebo nezabezpečené síti se nenechte vyplašit — je to standardní součást procesu.

Výběr dat k přenosu

Aplikace vám nabídne přenos fotografií, zpráv, kontaktů, kalendářů nebo vybraných souborů. Vyberte to, co chcete přesunout, a potvrďte. Nyní už stačí jen vyčkat. Délka přenosu závisí především na množství dat.

iPhone 17 Pro LsA 12

Během migrace:

  • nepoužívejte žádné z obou zařízení,
  • neodhlašujte se z Wi-Fi,
  • a nechte telefony zapojené do nabíječky.

Dokončení nastavení na iPhonu

Jakmile iPhone oznámí, že přenos skončil, můžete Android odložit stranou a na novém zařízení dokončit konfiguraci účtů, Face ID a dalších funkcí. Aplikace, které jste měli v Google Play a zároveň existují v App Store, se začnou automaticky stahovat.

Co si aplikace nepřenese

Je dobré vědět, že některá data se přenášet nedají — typicky:

  • aplikace dostupné jen na Androidu,
  • hesla uložená v Chrome nebo jiných prohlížečích (pokud nejsou synchronizovaná),
  • některé soubory chráněné DRM,
  • hudba stažená mimo streamovací služby.

U aplikací, které na iOS neexistují, vám nezbyde než najít nejbližší alternativu nebo zvolit jiné řešení. Přesto dokáže Přechod na iOS zpracovat překvapivě širokou škálu obsahu a většinu obvyklých dat přenese bez zásahu uživatele.

ios 16 iphone 13 pro android move to ios hero ios-16-iphone-13-pro-android-move-to-ios-hero
ios 16 iphone 13 pro setup move data from android steps ios-16-iphone-13-pro-setup-move-data-from-android-steps
ios 16 iphone 13 pro setup move data from android code steps ios-16-iphone-13-pro-setup-move-data-from-android-code-steps
Přechod z Androidu na iPhone Přechod z Androidu na iPhone
Přechod z Androidu na iPhone
Vstoupit do galerie

Závěrem

Migrovat z Androidu na iPhone je dnes výrazně jednodušší, než bývalo. Pokud se budete držet postupných kroků a necháte aplikaci pracovat, objevíte se za pár minut či desítek minut v prostředí iOS se všemi svými vzpomínkami, kontakty a zprávami na jednom místě. A dál už můžete objevovat novinky iPhonu přesně podle vlastního tempa.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.