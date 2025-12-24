Co dělat, když pod stromečkem najdete nový iPhone, iPad, Mac či jiný Apple produkt

Nadpis článku možná mnohé z vás pobavil – proč by člověk potřeboval návod na to, co dělat, když pod stromečkem najde Apple produkt? Ve skutečnosti ale existuje celá řada užitečných věcí, které se opravdu po vybalení jablečného dárku vyplatí podniknout. Přinášíme vám přehled toho, co udělat, aby váš nový iPhone, iPad nebo Mac fungoval od prvního dne dokonale.
První spuštění a nastavení
Než se pustíte do objevování, zapojte zařízení do nabíječky. Některé kusy mohou dorazit s nižším nabitím a vy byste nechtěli, aby se vám během prvního spuštění vypnuly. Po zapnutí vás čeká jednoduchý průvodce, který vás provede jazykem, Wi-Fi sítí a přihlášením k Apple ID. To je vaše vstupenka do ekosystému – bez něj nefunguje App Store, iCloud ani zálohy.
Pokud už nějaký iPhone, iPad nebo Mac vlastníte, máte vyhráno. Stačí použít funkci Rychlý start (u iOS zařízení) nebo Migraci dat (u Macu) a vše – aplikace, fotky i nastavení – se přenese během pár minut. Kdo přechází z Androidu, může využít aplikaci Přechod na iOS, která zvládne přenést většinu obsahu automaticky.
Zabezpečení především
První, co po nastavení udělejte, je zapnutí Face ID nebo Touch ID. Je to nejrychlejší a zároveň nejbezpečnější způsob, jak zařízení odemykat a potvrzovat platby. Zkontrolujte také, že máte aktivní funkci Najít moje zařízení – ta vám pomůže telefon nebo počítač lokalizovat, pokud se někdy ztratí.
Hned poté doporučujeme přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru a ověřit, že používáte nejnovější verzi systému. Apple pravidelně vydává drobné opravy, které zvyšují bezpečnost i stabilitu, a čerstvé zařízení si zaslouží ten nejlepší start.
Připravte si prostředí podle sebe
Jednou z největších výhod produktů Apple je to, jak si je můžete přizpůsobit. Vyberte si tapetu, přeuspořádejte ikony, nastavte režim soustředění, aby vás nerušila oznámení, a zkuste i dynamické widgety na ploše. Na Macu si upravte Dock, nastavení zobrazení nebo tmavý režim – všechno během pár minut. Pokud používáte více zařízení Apple, nezapomeňte zapnout synchronizaci přes iCloud, aby se vám fotky, poznámky nebo zprávy zobrazovaly všude stejně.
iCloud a kouzlo propojení
Apple ekosystém ukáže svou sílu právě ve chvíli, kdy máte víc než jedno zařízení. Přihlaste se všude pod stejným Apple ID a zapněte funkce jako AirDrop, Handoff nebo Univerzální schránku.
Díky tomu můžete rozepsat e-mail na iPhonu a dopsat ho na Macu, kopírovat text na iPadu a vložit ho jinde, nebo během sekundy přenášet fotky bez kabelů. Zapněte i Zálohování do iCloudu, ať máte jistotu, že o nic nepřijdete – zvlášť když zařízení někdy skončí v nesprávných rukou nebo po pádu ze stolu.
Co s tím starým?
Pokud nový iPhone nebo Mac nahrazuje starší model, rozhodně ho neházejte do šuplíku. Zálohujte data, odhlaste se z iCloudu, vypněte Najít moje zařízení a vymažte obsah. Starší kus můžete prodat, darovat, nebo odevzdat v rámci Apple Trade In programu, který vám poskytne slevu na další nákup.
A jestli máte v rodině někoho, kdo se teprve do světa Apple chystá vstoupit, možná právě váš starý iPhone udělá radost pod dalším stromečkem.
A teď to nejlepší – objevujte
Po všech nastaveních konečně přichází ta nejpříjemnější část: objevování. Vyzkoušejte integrované aplikace jako Freeform, GarageBand nebo iMovie, a pokud máte Apple Music, pusťte si vánoční playlist naplno. Nový iPhone nebo Mac není jen kus techniky – je to vstupenka do propojeného světa, kde všechno dává smysl a funguje, jak má. A právě v tom je to největší kouzlo, které se pod stromečkem může skrývat.