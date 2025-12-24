Zavřít reklamu

10 tipů a triků pro novopečené majitele iPhonu

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Dostat pod stromeček svůj první iPhone je trochu jako otevřít dveře do jiného světa. Všechno působí elegantně, intuitivně, ale zároveň – přiznejme si to – i trochu cizí. Ať už jste přešli z Androidu, nebo dokonce držíte chytrý telefon poprvé, pár skrytých triků vám pomůže, aby si na sebe vy i váš iPhone rychle zvykli.

Váš styl, vaše tapeta

Začněte tím nejviditelnějším – vzhledem. Tapeta určuje atmosféru pokaždé, když se na telefon podíváte. V Nastavení > Tapeta si můžete vybrat mezi dynamickými, statickými a živými pozadími nebo použít vlastní fotografii. iPhone umožňuje přidat i více variant tapet a propojit je s jednotlivými režimy Soustředění. Můžete tak mít jiný vzhled telefonu pro práci, odpočinek nebo večerní režim.

změna tapety ios 16 zmena-tapety-ios16-iphone4
změna tapety ios 16 zmena-tapety-ios16-iphone5
změna tapety ios 16 zmena-tapety-ios16-iphone6
změna tapety ios 16 zmena-tapety-ios16-iphone3
změna tapety ios 16 zmena-tapety-ios16-iphone2
změna tapety ios 16 zmena-tapety-ios16-iphone1
Vstoupit do galerie

Dopřejte zraku odpočinek díky Night Shift

Dlouhé koukání do displeje v noci může být únavné, a právě proto je tu funkce Night Shift. Najdete ji v Nastavení > Displej a jas, kde si můžete nastavit automatické přepínání podle času nebo západu slunce. Displej se zbarví do teplejších odstínů, které jsou pro oči příjemnější a podporují klidnější spánek. Pokud chcete barvy doladit, můžete teplotu světla nastavit i ručně.

Jak zapnout Night Shift v iOS ios night shift aktivace 5
Night Shift iPhone Night-Shift-iPhone-SmartMockups
Jak zapnout Night Shift v iOS ios night shift aktivace 4
Jak zapnout Night Shift v iOS ios night shift aktivace 3
Jak zapnout Night Shift v iOS ios night shift aktivace 2
Vstoupit do galerie

Přizpůsobte si Siri

Siri je hlasová asistentka, která dokáže zrychlit každodenní úkoly, ale také zpříjemnit komunikaci. V Nastavení > Apple inteligence a Siri si můžete vybrat, jakým hlasem bude mluvit, jak reaguje na vaše pokyny a kdy se aktivuje. Lze ji spustit hlasem, tlačítkem i pohledem – záleží jen na vás. Pokud nechcete, aby vás rušila, můžete ji ztišit nebo omezit její reakce pouze na určité příkazy.

Siri nastaveni hlasu a prizvuku 1 Siri nastaveni hlasu a prizvuku 1
Siri nastaveni hlasu a prizvuku 2 Siri nastaveni hlasu a prizvuku 2
Siri nastaveni hlasu a prizvuku 3 Siri nastaveni hlasu a prizvuku 3
Vstoupit do galerie

Plaťte jednoduše s Apple Pay

Apple Pay z iPhonu udělá vaši osobní peněženku. Stačí otevřít Nastavení –> Peněženka a Apple Pay, přidat platební kartu, ověřit ji a máte hotovo. Od té chvíle můžete platit jen přiložením telefonu k terminálu – rychle, bezpečně a bez nutnosti sahat po peněžence. Apple Pay navíc funguje i v aplikacích a e-shopech, takže nákupy se stanou otázkou několika vteřin.

pridat kartu apple pay ios 1 pridat_kartu_apple_pay_ios_1
pridat kartu apple pay ios 3 pridat_kartu_apple_pay_ios_3
pridat kartu apple pay ios 4 pridat_kartu_apple_pay_ios_4
pridat kartu apple pay ios 2 pridat_kartu_apple_pay_ios_2
Vstoupit do galerie

Přidejte další Face ID nebo Touch ID

Pokud telefon občas půjčujete partnerovi, dítěti nebo třeba kolegovi, můžete jim přístup zjednodušit. V Nastavení > Face ID a kód (nebo Touch ID a kód, podle modelu) přidejte druhý otisk prstu nebo sken obličeje. Tato možnost je praktická i v případě, že chcete mít alternativní přístup pro různé situace – například s brýlemi.

odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_12
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_13
face id s rouškou face_id_rouska_ios15-4_1
face id s rouškou face_id_rouska_ios15-4_2
face id s rouškou face_id_rouska_ios15-4_3
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_11
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_9
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_10
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_8
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_7
odemykání iphonu přes face id s rouškou face_id_rouska_ios_15-4_6
Vstoupit do galerie

Aktivujte Úsporný režim, když bude den dlouhý

Všichni známe situaci, kdy je den delší než baterie. V Nastavení > Baterie zapněte Režim nízké spotřeby a iPhone omezí činnost aplikací na pozadí, automatická stahování i některé vizuální efekty. Díky tomu získáte cenné hodiny navíc. Funkci lze také přidat do Ovládacího centra pro rychlé zapnutí jediným klepnutím.

Rezim nizke spotreby iPhone screen 9 Rezim nizke spotreby iPhone screen 9
Rezim nizke spotreby iPhone screen 8 Rezim nizke spotreby iPhone screen 8
Rezim nizke spotreby iPhone screen 7 Rezim nizke spotreby iPhone screen 7
Rezim nizke spotreby iPhone screen 4 Rezim nizke spotreby iPhone screen 4
Rezim nizke spotreby iPhone screen 5 Rezim nizke spotreby iPhone screen 5
Rezim nizke spotreby iPhone screen 6 Rezim nizke spotreby iPhone screen 6
Rezim nizke spotreby iPhone screen 2 Rezim nizke spotreby iPhone screen 2
Rezim nizke spotreby iPhone screen 1 Rezim nizke spotreby iPhone screen 1
Vstoupit do galerie

Upravte velikost textu

Ne každý má rád drobná písmenka. V Nastavení > Zobrazení a jas > Velikost textu můžete zvětšit písmo podle vlastních preferencí. Ocení to nejen vaše oči, ale i komfort při čtení e-mailů, zpráv či webových stránek. Pokud máte nový iPhone s větším displejem, můžete si naopak písmo zmenšit a zobrazit více obsahu najednou.

zmena velikosti textu pisma ios3 zmena_velikosti_textu_pisma_ios3
zmena velikosti textu pisma ios2 zmena_velikosti_textu_pisma_ios2
zmena velikosti textu pisma ios1 zmena_velikosti_textu_pisma_ios1
zmena velikosti textu pisma ios4 zmena_velikosti_textu_pisma_ios4
Vstoupit do galerie

Soustřeďte se bez rušení

V době, kdy je telefon neustále plný notifikací, je funkce Soustředění skutečnou záchranou. Najdete ji v Ovládacím centru, nebo v Nastavení > Soustředění, kde si můžete nastavit režimy pro práci, spánek či volný čas. Každý režim umožňuje zvolit, kdo vás může kontaktovat a jaké aplikace mohou posílat upozornění. Můžete také nastavit automatické přepínání podle času nebo lokace – například aby se pracovní režim aktivoval po příchodu do kanceláře.

Spotlight profily Soustredeni 1 Spotlight profily Soustredeni 1
Spotlight profily Soustredeni 2 Spotlight profily Soustredeni 2
Spotlight profily Soustredeni 3 Spotlight profily Soustredeni 3
Apple Music Filtry soustredeni 4 Apple Music Filtry soustredeni 4
Apple Music Filtry soustredeni 5 Apple Music Filtry soustredeni 5
macOS Sonoma screen Soustředění macOS Sonoma screen Soustředění
Apple Music Filtry soustredeni 3 Apple Music Filtry soustredeni 3
Apple Music Filtry soustredeni 2 Apple Music Filtry soustredeni 2
Apple Music Filtry soustredeni 1 Apple Music Filtry soustredeni 1
Vstoupit do galerie

Pořiďte screenshot jako profík

Chcete si uložit, co právě vidíte na obrazovce? Stačí stisknout boční tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti současně. iPhone pořídí snímek, který se automaticky uloží do galerie. Na obrazovce se ihned zobrazí náhled, který můžete oříznout, popsat nebo rovnou sdílet. Ideální pro uchování potvrzení, map nebo rychlé sdílení nápadů.

Automatické aktualizace bez starostí

Aby váš iPhone zůstal bezpečný, rychlý a kompatibilní s nejnovějšími aplikacemi, zapněte Automatické aktualizace v Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Telefon si nové verze stáhne a nainstaluje sám, obvykle v noci, když ho nepoužíváte. Můžete tak mít jistotu, že systém i aplikace běží vždy v nejlepší možné kondici – bez zdržování a manuálního hlídání verzí.

iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 1 iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 1
iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 2 iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 2
iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 3 iOS Automaticke bezpecnostni aktualizace 3
Vstoupit do galerie
