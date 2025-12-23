Skvělé aplikace na odhad alkoholu v krvi! Zůstaňte o svátcích v klidu

Vánoce a oslavy nového roku jsou pro většinu lidí záminka k tomu, proč se napít s rámci rodinného nebo přátelského kruhu alkoholu. Mnoho lidí si nedokáže tuto slavnostní chvíli představit bez sklenky vína nebo jiného pití. Pokud chcete mít odhad, kdy zhruba na cestě zpět domů autem neohrozíte sebe ani své příbuzné, můžete vyzkoušet moderní technologie. Aplikace, které zmíníme níže však neslouží ke kontrole alkoholu v krvi, jedná se pouze o odhad. Nedoporučuje se brát tyto aplikace zcela vážně.
Sledování alkoholu v krvi s webem Alkoholmetr.cz
Sváteční večírek se v mnoha případech poněkud protáhne. Alkoholmetr může být stránkou, která mnoho z vás zachrání. Ačkoliv se nejedná o stoprocentní jistotu, stránka vám umožní sledovat i dlouhodobou konzumaci alkoholu abyste se zhruba dozvěděli, kdy je bezpečné řídit. Jak bylo zmíněno výše, nedoporučujeme brát tyto aplikace zcela vážně.
Na webu si nejprve zvolíte pohlaví, hmotnost a následně nastavíte časový interval, během které jste konzumovali alkohol. Dalším krokem je pak výběr druhu a množství požitého alkoholu. V nabídce této stránky je rozsáhlý seznam různých alkoholických nápojů, to vám zadávání dat velmi usnadní. Po dokončení výpočtu se zobrazí přehledný graf, který vám ukáže aktuální hladinu alkoholu v krvi, odhadovaný čas do vystřízlivění a moment, kdy budete „fit“ pro řízení. Web je plně optimalizovaný pro všechna zařízení, takže funguje bez problémů i na mobilu.
Alkohol-rádce s názvem Alkohol Kalkulačka
Aplikace Alkohol Kalkulačka je dostupná ke stažení, na rozdíl od ostatních webových stránek. Je ideální pro rychlé výpočty alkoholu v krvi. Po zadání množství a typu nápoje zadejte také hmotnost a další základní údaje. Během okamžiku se můžete těšit z orientační hodnoty, která vás udrží v obraze. Ani tato aplikace však není stoprocentní.
Spojte bezpečnost a sváteční pohodu také s Bezpečnou cestou
Tato webová stránka vám nejen pomůže odhadnout hladinu alkoholu, ale také vám rovnou nabídne alternativní dopravu, pokud nemůžete řídit. Taxi nebo veřejná doprava jsou díky této aplikaci jen pár kliknutí daleko. Ideální, pokud jste se na Vánočním flámu nechali unést více, než jste plánovali. Aplikace funguje na velice podobné bázi jako předchozí Alkoholmetr.
Vánoce mají být o radosti, lásce a pohodě, nikoliv o starostech. Díky moderním aplikacím můžete mít pod kontrolou i takovou věc, jakou je alkohol. Dávejte si však pozor, na chytré technologie se v tomto ohledu nedá 100% spoléhat a před jízdou raději alkohol vůbec nekonzumujte. Přejeme krásné svátky bez zbytečných komplikací.