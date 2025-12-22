Tipy pro Připomínky v iOS, které se vyplatí znát

Formátování textu: zvýrazněte, co je důležité
Fotogalerie
Dlouhé připomínky nemusejí být nepřehledný blok textu. iOS umožňuje psát tučně, kurzívou i podtrženě, takže můžete zvýraznit klíčové informace, oddělit části textu nebo vizuálně odlišit různé části úkolu. Formát funguje i při vkládání textu z jiných aplikací, takže své poznámky snadno převedete do přehlednější podoby.
Vytvářejte šablony pro opakované úkoly
Každodenní úkoly, měsíční uzávěrky nebo pravidelné kontroly? Nemusíte je pokaždé sestavovat od nuly. Vytvořte si běžnou připomínku, nastavte všechny parametry – datum, poznámky, podúkoly – a poté v nabídce tří teček zvolte Uložit jako šablonu. Při vytváření nové připomínky ji pak vyberete ze seznamu a máte hotovo během sekundy.
Fotogalerie #2
Import úkolů z jiných aplikací
Připomínky úzce spolupracují s dalšími aplikacemi. Jakmile v jakékoli jiné aplikaci označíte obsah a klepnete na Sdílet, objeví se mezi možnostmi i Připomínky. Snadno tak přidáte do úkolů e-mail, část webové stránky, zprávu nebo úkol z Kalendáře. Všechny informace se uloží do jedné připomínky, takže se k nim kdykoli vrátíte.
Fotogalerie #3
Sledujte dokončené úkoly v seznamu Vyřízeno
Pokud máte rádi přehled o tom, co už máte za sebou, potěší vás seznam Vyřízeno. Najdete ho přímo na hlavní obrazovce aplikace a obsahuje všechny úkoly, které jste kdy označili jako dokončené. Pomáhá nejen sledovat produktivitu, ale také rychle dohledat položky, které jste vyřadili omylem nebo potřebujete znovu.
Fotogalerie #4
Organizace do složek: pořádek v projektech i osobních plánech
Pro rozsáhlejší seznamy je ideální tvorba složek, které připomínky rozdělí podle témat – práce, domácnost, studium, finance nebo zdraví. Složku vytvoříte jednoduše: podržte prst na jedné připomínce a přetáhněte ji na jinou. iOS ihned vytvoří novou složku, kterou můžete pojmenovat a dále přizpůsobit. Je to rychlý způsob, jak si udržet přehled i ve velmi zaplněné aplikaci.